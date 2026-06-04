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ΔΙΕΘΝΗ

Ανακαλούν σοκολάτες «σεξουαλικής ενίσχυσης» που περιείχαν κρυφά Viagra - Ποια αγορά αφορά

 04.06.2026 - 09:00
Ανακαλούν σοκολάτες «σεξουαλικής ενίσχυσης» που περιείχαν κρυφά Viagra - Ποια αγορά αφορά

Ανησυχία προκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ανακλήσεις προϊόντων που διαφημίζονταν ως φυσικά βοηθήματα για τη σεξουαλική απόδοση, καθώς εργαστηριακοί έλεγχοι της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) αποκάλυψαν ότι περιείχαν φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας χωρίς να αναγράφονται στη συσκευασία.

Σύμφωνα με την FDA, αρκετά προϊόντα με ονομασίες όπως «Sexual Chocolate», «Boner Bears» και «DTF» ανακλήθηκαν οικειοθελώς από τις εταιρείες που τα διακινούσαν, μετά την ανίχνευση δραστικών ουσιών που περιέχονται στα γνωστά φάρμακα Viagra και Cialis.

Κίνδυνοι για την υγεία

Οι αμερικανικές αρχές επισημαίνουν ότι η παρουσία μη δηλωμένων φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για καταναλωτές που λαμβάνουν άλλα φάρμακα ή πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η λήψη τέτοιων ουσιών χωρίς ιατρική παρακολούθηση ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνες παρενέργειες, ιδιαίτερα σε άτομα που χρησιμοποιούν νιτρώδη φάρμακα για καρδιολογικά προβλήματα.

Στο μικροσκόπιο τα «φυσικά» συμπληρώματα

Η FDA υπενθυμίζει ότι πολλά προϊόντα που προωθούνται ως «φυσικά» ή «φυτικά» ενισχυτικά της σεξουαλικής απόδοσης έχουν βρεθεί στο παρελθόν να περιέχουν κρυφά φαρμακευτικά συστατικά.

Η υπηρεσία καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με προϊόντα που υπόσχονται άμεσα ή εντυπωσιακά αποτελέσματα και να συμβουλεύονται επαγγελματίες υγείας πριν από τη χρήση τους.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr

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