Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

Ερωτηθείς για το περιστατικό από το ΚΥΠΕ, ο κ. Σάββα ανέφερε ότι έποικος μπήκε το πρωί της Κυριακής στη νεκρή ζώνη με τρακτέρ και έκοβε χόρτα χωρίς άδεια εισόδου σε τεμάχιο που δεν είναι δικής του ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τον κ. Σάββα, η περιοχή χαρακτηρίστηκε εδώ και αρκετά χρόνια ως «παγωμένη περιοχή» από την ειρηνευτική δύναμη (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) και δεν επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες Αυλωνίτες να καλλιεργούν τη γη, κάτι, που όπως είπε, το εκμεταλλεύονται οι έποικοι. Είπε ότι ζήτησαν από την ειρηνευτική δύναμη και πρόσφατα από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, να μετακινηθεί ο δρόμος που περιπολούν οι ειρηνευτές στα βόρεια της νεκρής ζώνης για να εμποδίζεται η παραβίασή της από τους έποικους, αλλά ότι δεν είχαν κάποια απάντηση.

«Ζητούμε να δοθεί η γη στους νόμιμους ιδιοκτήτες της για καλλιέργεια», είπε ο κ. Σάββα.

Είπε ακόμη ότι, κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχαν με τον κ. Ντιάν, ο ίδιος τους ζήτησε να ενημερώνουν σε περιπτώσεις τέτοιων παραβιάσεων «και μας υποσχέθηκε ότι θα γίνεται άμεση παρέμβαση». Πράγματι, είπε, σε μερικά λεπτά έφτασαν στο σημείο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης και ζήτησαν από τον έποικο να φύγει από την περιοχή, γιατί δεν είχε άδεια. Σημείωσε ότι οι ειρηνευτές έφτασαν πριν ο ίδιος προλάβει να τους ενημερώσει, λέγοντας ότι αυτό είναι «ευχάριστο».

«Ο ειδικός αντιπρόσωπος τήρησε την υπόσχεσή του και τον ευχαριστούμε», είπε, προσθέτοντας ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ πύκνωσε τις περιπολίες στην νεκρή ζώνη.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για το περιστατικό, ο Εκπρόσωπος Τύπου της ειρηνευτικής δύναμης ανέφερε ότι «η ΟΥΝΦΙΚΥΠ είδε τον αγρότη να εργάζεται σε μια περιοχή όπου δεν επιτρέπεται», σημειώνοντας ότι μια περίπολος στάλθηκε στο σημείο, όπου του εξηγήθηκαν οι κανόνες της νεκρής ζώνης σε αυτήν την περιοχή. «Έφυγε οικειοθελώς. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή άλλων μερών», είπε ο κ. Σιντίκ, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ