Δύο πόλεις της Κύπρου ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς για οικογένειες στην Ευρώπη

Ο προγραμματισμός των οικογενειακών διακοπών αποτελεί συχνά μια δύσκολη εξίσωση: οι γονείς θέλουν να χαλαρώσουν, ενώ τα παιδιά χρειάζονται ψυχαγωγία.

Το να βρουν οι γονείς έναν ιδανικό προορισμό που να συνδυάζει τα παραπάνω δυσκολεύει τις οικογένειες και έτσι, πολλές φορές, καταλήγουν να επισκέπτονται τα ίδια μέρη λόγω έλλειψης έμπνευσης ή φόβου ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά.

Σε αυτό το πλαίσιο, μελέτη της TUI ανέλυσε περισσότερους από 150 παραθαλάσσιους προορισμούς στην Ευρώπη, προκειμένου να εντοπίσει τους πιο φιλικούς προς τις οικογένειες. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε κριτήρια όπως ο αριθμός θεματικών πάρκων, ενυδρείων, καταστημάτων παγωτού, χώρων ψυχαγωγίας, υδάτινων πάρκων και ζωολογικών κήπων, αλλά και στις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται η Λισαβόνα, η οποία συγκεντρώνει βαθμολογία 9,16/10. Η πορτογαλική πρωτεύουσα ξεχωρίζει καθώς προσφέρει μία συνολική πρόταση σε καθεμία από τις κατηγορίες που εξετάζονται. Συνδυάζει 17 πάρκα ανά 10 km² με 37 ξενοδοχεία φιλικά προς τις οικογένειες ανά 10 km², μια από τις υψηλότερες πυκνότητες ξενοδοχείων στην κατάταξη. Παράλληλα, ο καιρός είναι ευχάριστος και όχι αποπνικτικά ζεστός με μέσες θερμοκρασίες στους 23°C.

Στην ψυχαγωγία η Λισαβόνα συγκεντρώνει 7,36/10 καθώς προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως επισκέψεις στο ενυδρείο, παιχνίδι σε παραθαλάσσιες παιδικές χαρές και χαλαρές βόλτες στην πόλη.

Ακολουθεί η Νάπολη με βαθμολογία 9,12/10, η οποία συνδυάζει πολιτισμό, διασκέδαση και ηλιοφάνεια. Με υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και πάνω από 150 διαθέσιμες εκδρομές και δραστηριότητες, αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειες που αναζητούν ποικιλία στις δραστηριότητές τους. Διαθέτει έξι πάρκα ανά 10 km² και οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν παραθαλάσσιους περιπάτους, ιστορικά αξιοθέατα και εκδρομές σε κοντινά νησιά.

Το Πόρτο της Πορτογαλίας, με τη μεγάλη συγκέντρωση ξενοδοχείων και αξιοθέατων σε μια συμπαγή παραθαλάσσια τοποθεσία, κατατάσσεται στην τρίτη θέση. Η πόλη φιλοξενεί 13 πάρκα και 32 ξενοδοχεία φιλικά προς τις οικογένειες ανά 10 km², προσφέροντας άφθονο χώρο και επιλογές σε κοντινή απόσταση. Τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν περιπάτους στις όχθες του ποταμού, χρυσές παραλίες και ανοιχτούς χώρους πρασίνου, ενώ οι γονείς μπορούν να κάνουν κρατήσεις για εκδρομές που κυμαίνονται από πολιτιστικές περιηγήσεις έως διαδραστικές οικογενειακές δραστηριότητες.

Η Κατάνια καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, ξεχωρίζοντας για τη μέση θερμοκρασία της στους 26,73°C. Η πόλη συνδυάζει τρία πάρκα ανά 10 km² με οκτώ ξενοδοχεία φιλικά προς τις οικογένειες ανά 10 km² .

Η Βαρκελώνη βρίσκεται στην πέμπτη θέση, προσφέροντας τον μεγαλύτερο αριθμό εκδρομών και έναν ιδανικό συνδυασμό αστικών και υπαίθριων εμπειριών. Η εύκολη μετακίνηση στην πόλη και τα εμβληματικά αξιοθέατα, όπως το Πάρκο Γκουέλ και η Σαγράδα Φαμίλια, την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για οικογένειες.

Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ρόδος, η οποία διαθέτει από τις υψηλότερες μέσες καλοκαιρινές θερμοκρασίες της λίστας (27,64°C) και πληθώρα δραστηριοτήτων. Οι όμορφες παραλίες της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Τσαμπίκα, αποτελούν ιδανικό προορισμό για χαλάρωση και οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Στην έβδομη και την όγδοη θέση βρίσκονται η Πάφος και η Λεμεσός στην Κύπρο. Η ξεχωρίζει πρώτη για τον μεγάλο αριθμό οικογενειακών ξενοδοχείων και τις ευχάριστες καιρικές συνθήκες, ιδανικές για καλοκαιρινές διακοπές. Η δεύτερη κερδίζει τα τελευταία χρόνια έδαφος χάρη στο ζεστό κλίμα και τις δραστηριότητες για παιδιά.

Στην ένατη θέση βρίσκεται η Σίδη της Τουρκίας, ένας προορισμός που συνδυάζει όμορφες παραλίες με ιστορικό ενδιαφέρον, ενώ τη δεκάδα κλείνει η Μαρμαρίδα που προσφέρει υψηλές θερμοκρασίες, πολλές επιλογές διαμονής, πάρκα όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν ελεύθερα και παραλίες.

