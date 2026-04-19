Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύο πόλεις της Κύπρου ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς για οικογένειες στην Ευρώπη

 19.04.2026 - 16:49
Δύο πόλεις της Κύπρου ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς για οικογένειες στην Ευρώπη

Πρόκειται για λίστα από μελέτη της TUI, όπου εξετάστηκαν 150 παραθαλάσσιοι προορισμοί στην Ευρώπη.

Ο προγραμματισμός των οικογενειακών διακοπών αποτελεί συχνά μια δύσκολη εξίσωση: οι γονείς θέλουν να χαλαρώσουν, ενώ τα παιδιά χρειάζονται ψυχαγωγία.

Το να βρουν οι γονείς έναν ιδανικό προορισμό που να συνδυάζει τα παραπάνω δυσκολεύει τις οικογένειες και έτσι, πολλές φορές, καταλήγουν να επισκέπτονται τα ίδια μέρη λόγω έλλειψης έμπνευσης ή φόβου ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά.

Σε αυτό το πλαίσιο, μελέτη της TUI ανέλυσε περισσότερους από 150 παραθαλάσσιους προορισμούς στην Ευρώπη, προκειμένου να εντοπίσει τους πιο φιλικούς προς τις οικογένειες. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε κριτήρια όπως ο αριθμός θεματικών πάρκων, ενυδρείων, καταστημάτων παγωτού, χώρων ψυχαγωγίας, υδάτινων πάρκων και ζωολογικών κήπων, αλλά και στις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται η Λισαβόνα, η οποία συγκεντρώνει βαθμολογία 9,16/10. Η πορτογαλική πρωτεύουσα ξεχωρίζει καθώς προσφέρει μία συνολική πρόταση σε καθεμία από τις κατηγορίες που εξετάζονται. Συνδυάζει 17 πάρκα ανά 10 km² με 37 ξενοδοχεία φιλικά προς τις οικογένειες ανά 10 km², μια από τις υψηλότερες πυκνότητες ξενοδοχείων στην κατάταξη. Παράλληλα, ο καιρός είναι ευχάριστος και όχι αποπνικτικά ζεστός με μέσες θερμοκρασίες στους 23°C.

Στην ψυχαγωγία η Λισαβόνα συγκεντρώνει 7,36/10 καθώς προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως επισκέψεις στο ενυδρείο, παιχνίδι σε παραθαλάσσιες παιδικές χαρές και χαλαρές βόλτες στην πόλη.

Ακολουθεί η Νάπολη με βαθμολογία 9,12/10, η οποία συνδυάζει πολιτισμό, διασκέδαση και ηλιοφάνεια. Με υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και πάνω από 150 διαθέσιμες εκδρομές και δραστηριότητες, αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειες που αναζητούν ποικιλία στις δραστηριότητές τους. Διαθέτει έξι πάρκα ανά 10 km² και οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν παραθαλάσσιους περιπάτους, ιστορικά αξιοθέατα και εκδρομές σε κοντινά νησιά.

Το Πόρτο της Πορτογαλίας, με τη μεγάλη συγκέντρωση ξενοδοχείων και αξιοθέατων σε μια συμπαγή παραθαλάσσια τοποθεσία, κατατάσσεται στην τρίτη θέση. Η πόλη φιλοξενεί 13 πάρκα και 32 ξενοδοχεία φιλικά προς τις οικογένειες ανά 10 km², προσφέροντας άφθονο χώρο και επιλογές σε κοντινή απόσταση. Τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν περιπάτους στις όχθες του ποταμού, χρυσές παραλίες και ανοιχτούς χώρους πρασίνου, ενώ οι γονείς μπορούν να κάνουν κρατήσεις για εκδρομές που κυμαίνονται από πολιτιστικές περιηγήσεις έως διαδραστικές οικογενειακές δραστηριότητες.

Η Κατάνια καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, ξεχωρίζοντας για τη μέση θερμοκρασία της στους 26,73°C. Η πόλη συνδυάζει τρία πάρκα ανά 10 km² με οκτώ ξενοδοχεία φιλικά προς τις οικογένειες ανά 10 km² .

Η Βαρκελώνη βρίσκεται στην πέμπτη θέση, προσφέροντας τον μεγαλύτερο αριθμό εκδρομών και έναν ιδανικό συνδυασμό αστικών και υπαίθριων εμπειριών. Η εύκολη μετακίνηση στην πόλη και τα εμβληματικά αξιοθέατα, όπως το Πάρκο Γκουέλ και η Σαγράδα Φαμίλια, την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για οικογένειες.

Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ρόδος, η οποία διαθέτει από τις υψηλότερες μέσες καλοκαιρινές θερμοκρασίες της λίστας (27,64°C) και πληθώρα δραστηριοτήτων. Οι όμορφες παραλίες της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Τσαμπίκα, αποτελούν ιδανικό προορισμό για χαλάρωση και οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Στην έβδομη και την όγδοη θέση βρίσκονται η Πάφος και η Λεμεσός στην Κύπρο. Η ξεχωρίζει πρώτη για τον μεγάλο αριθμό οικογενειακών ξενοδοχείων και τις ευχάριστες καιρικές συνθήκες, ιδανικές για καλοκαιρινές διακοπές. Η δεύτερη κερδίζει τα τελευταία χρόνια έδαφος χάρη στο ζεστό κλίμα και τις δραστηριότητες για παιδιά.

Στην ένατη θέση βρίσκεται η Σίδη της Τουρκίας, ένας προορισμός που συνδυάζει όμορφες παραλίες με ιστορικό ενδιαφέρον, ενώ τη δεκάδα κλείνει η Μαρμαρίδα που προσφέρει υψηλές θερμοκρασίες, πολλές επιλογές διαμονής, πάρκα όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν ελεύθερα και παραλίες.

Πηγή: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
«Τη συμβούλευα, την καμάρωνα, δεν μπορώ να το αντέξω»: Ράκος ο πατέρας της Μυρτώς μετά το τρισάγιο στην Κεφαλονιά
Πέθανε ο Χαράλαμπος Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια
Γυμναστήριο τέλος! 8 χόμπι που μας γυμνάζουν καλύτερα και πιο ευχάριστα
Τρία ζώδια που θα πλουτίσουν το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

 19.04.2026 - 16:32
Επόμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Σε δύσκολη κατάσταση οι κτηνοτρόφοι - «Το 50% δεν θα ξαναδημιουργήσει μονάδες»

 19.04.2026 - 16:54
Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

  •  19.04.2026 - 12:28
Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

  •  19.04.2026 - 16:32
Αφθώδης πυρετός: Σε δύσκολη κατάσταση οι κτηνοτρόφοι - «Το 50% δεν θα ξαναδημιουργήσει μονάδες»

Αφθώδης πυρετός: Σε δύσκολη κατάσταση οι κτηνοτρόφοι - «Το 50% δεν θα ξαναδημιουργήσει μονάδες»

  •  19.04.2026 - 16:54
Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

  •  19.04.2026 - 16:18
Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

  •  19.04.2026 - 14:46
Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

  •  19.04.2026 - 12:04
ΟΜΟΝΟΙΑ: Η νίκη που της έλειπε ήρθε όπως την ήθελε ο Μπεργκ – Το ερώτημα που απομένει…

ΟΜΟΝΟΙΑ: Η νίκη που της έλειπε ήρθε όπως την ήθελε ο Μπεργκ – Το ερώτημα που απομένει…

  •  19.04.2026 - 14:19
Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

  •  19.04.2026 - 12:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα