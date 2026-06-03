Υπόθεση «Σάντυ»: Προαναγγέλλει δικαστικά μέτρα κατά Δρουσιώτη μετά το πόρισμα ο Παπαδάκης - «Έπεσα θύμα μεγάλης πολιτικής πλεκτάνης»

Ο κ. Παπαδάκης αναφέρει ότι το αποτέλεσμα των αστυνομικών ερευνών δεν προκαλεί καμία έκπληξη, καθώς από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι τα μηνύματα που τον αφορούσαν ήταν κατασκευασμένα και δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

«Καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί το αποτέλεσμα των ερευνών της Αστυνομίας σε σχέση με τα χαλκευμένα μηνύματα τα οποία εμπλέκουν και το πρόσωπό μου σε ψευδείς συνομιλίες. Από την πρώτη στιγμή διακήρυττα ότι τα μηνύματα που με αφορούσαν ήταν κατασκευασμένα και δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα «μιας μεγάλης πολιτικής πλεκτάνης», οι προεκτάσεις της οποίας, όπως σημειώνει, θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως.

Όπως τονίζει, προτεραιότητά του είναι η διαφύλαξη της προσωπικής του αξιοπρέπειας και του ονόματός του από «όλη αυτή τη σκευωρία».

«Θα επιμένω μέχρι τέλους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να καταδειχθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι όσοι βρίσκονται πίσω από την ιδέα αλλά και από την κατασκευή των μηνυμάτων και όσοι εσκεμμένα ενέπλεξαν το δικό μου πρόσωπο σε αυτή τη σκευωρία. Αναμένουμε τις περαιτέρω έρευνες της Αστυνομίας προς αυτή την κατεύθυνση», προσθέτει.

Αναφερόμενος στον Μακάριο Δρουσιώτη, ο πρώην Ευρωβουλευτής γνωστοποιεί ότι βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους δικηγόρους του, προκειμένου να κινηθούν δικαστικές διαδικασίες εναντίον του, καθώς και εναντίον οποιουδήποτε άλλου προσώπου ενδεχομένως προκύψει ότι εμπλέκεται στην υπόθεση.

«Σε σχέση με τον Μακάριο Δρουσιώτη, είμαι ήδη σε επικοινωνία με τους δικηγόρους μου ώστε να κινήσουν τις δικαστικές διαδικασίες εναντίον του αλλά και εναντίον οποιουδήποτε προσώπου καταδειχθεί ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την πλεκτάνη», καταλήγει.