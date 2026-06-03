Υπόθεση videogate: «Δεν μπορώ να πω τίποτε ενόσω η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση»

Όπως ανέφερε, το αντικείμενο της έρευνας είναι ιδιαίτερα σύνθετο και νομικά ευαίσθητο, προσθέτοντας πως, λόγω του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε σχόλιο από τον ίδιο. «Ενόσω η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση, εγώ ως επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας δεν μπορώ να πω τίποτε, ούτε επιτρέπεται να πω τίποτε», εξήγησε.

Σε ερώτηση για τον ρόλο της Νομικής Υπηρεσίας σε περίπτωση εντοπισμού πιθανών ποινικών αδικημάτων, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προχωρά κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πασχαλίδης, ο οποίος διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα στις 13 Ιανουαρίου 2026 για την εποπτεία και καθοδήγηση των ανακρίσεων στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης videogate, αναμένεται να παραδώσει το πόρισμά του στις 16 Ιουνίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ