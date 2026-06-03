Φρίκη στην Φινλανδία: 27χρονος εξανάγκασε πάνω από 360 παιδιά, ακόμη και 9 ετών, να του στέλνουν ακατάλληλες φωτογραφίες

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ του 2019 και του 2022, ενώ τα θύματα ήταν ηλικίας από 9 έως 15 ετών, σύμφωνα με την αρχή. Η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι διερευνούσε την εν λόγω υπόθεση και ότι υποπτευόταν έναν 27χρονο άνδρα για 364 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών.

Χιλιάδες βίντεο και εικόνες αγνώστων παιδιών βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία έψαξε το τηλέφωνό του σε σχέση με άλλη ποινική υπόθεση, ανέφερε η αστυνομία τον Δεκέμβριο. Ο άνδρας επικοινώνησε με τα παιδιά μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Snapchat, ζητώντας τους να τραβήξουν και να του στείλουν φωτογραφίες ή βίντεο με τα ίδια να φορούν ελάχιστα ρούχα ή να είναι γυμνά. Ζήτησε επίσης να εκτελέσουν σεξουαλικές πράξεις, ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι κύριες κατηγορίες αφορούν διακεκριμένη σεξουαλική βία εις βάρος παιδιών και διανομή εικόνων που απεικονίζουν παιδιά σε καταστάσεις σεξουαλικής φύσης. Ο άνδρας παραδέχτηκε εν μέρει τις πράξεις του κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Η Εισαγγελική Αρχή ανακοίνωσε στις 3 Ιουνίου ότι οι εισαγγελείς αποφάσισαν να μην ασκήσουν δίωξη σε τρεις από τις υποθέσεις.