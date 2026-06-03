Η γενιά που φοβάται να κάνει λάθος – Η αόρατη πίεση που βαραίνει τους νέους

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 307 μελέτες που διεξήχθησαν μεταξύ 1989 και 2024, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 82.000 φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι φοιτητές είχαν συμπληρώσει τυποποιημένα ερωτηματολόγια για την τελειομανία, επιτρέποντας στους ερευνητές να παρακολουθήσουν τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.

Τα ευρήματα έδειξαν μια σαφή αύξηση του φαινομένου κατά τη διάρκεια της 35ετούς περιόδου.

Ωστόσο, δεν αυξήθηκαν με τον ίδιο τρόπο όλες οι μορφές τελειομανίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι «ανησυχίες τελειομανίας» – όπως ο φόβος της αποτυχίας, η αναποφασιστικότητα και το άγχος για την κριτική– έχουν αυξηθεί πιο απότομα από τις «προσπάθειες τελειομανίας», οι οποίες αναφέρονται στον καθορισμό πολύ υψηλών προτύπων και τη σκληρή δουλειά για την επίτευξή τους.

Ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, δρ. Thomas Curran, από το London School of Economics and Political Science, δήλωσε ότι η τελειομανία πρέπει να θεωρείται ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς συνδέεται στενά με την κατάθλιψη και το άγχος.

Η μελέτη εξέτασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η τελειομανία σχετίζεται με τις οικονομικές συνθήκες. Η βραδύτερη αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ συνδέθηκε με υψηλότερα επίπεδα τελειομανίας, ενώ η αυξανόμενη ανισότητα συνδέθηκε με εντονότερη αύξηση των σχετιζόμενων ανησυχιών.

Με άλλα λόγια, όταν οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες, οι νέοι αντιδρούν πιέζοντας τον εαυτό τους περισσότερο. Όταν, όμως, η ανισότητα αυξάνεται, ο φόβος για τα λάθη και η ανησυχία για τη γνώμη των άλλων καθίστανται κεντρικά ζητήματα στη ζωή τους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σχέση μεταξύ τελειομανίας και συμπτωμάτων ψυχικής υγείας παρέμεινε σταθερή με την πάροδο του χρόνου: Τα υψηλότερα επίπεδα τελειομανίας συσχετίστηκαν με εντονότερα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγεί την τρέχουσα κρίση ψυχικής υγείας των νέων. Ενώ συχνά κατηγορούνται τα κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η άνοδος της τελειομανίας ξεκίνησε πριν την κυριαρχία των social media, γεγονός που υποδηλώνει ότι βαθύτερες πολιτισμικές και οικονομικές δυνάμεις ενδέχεται επίσης να διαμορφώνουν την ψυχική υγεία των νέων.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ένα ευρύτερο ζήτημα: Πολλοί νέοι ενήλικες μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα όπου η επιτυχία είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί, τα λάθη κοστίζουν περισσότερο και η πίεση να φαίνονται ικανοί, παραγωγικοί και άψογοι είναι όλο και πιο δύσκολο να αποφευχθεί.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr