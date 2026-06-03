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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Ίδρυμα Κλεάνθους δίπλα στους εφήβους του Τ.Ε.Ν.Ε. μέσω της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας

 03.06.2026 - 13:21
Το Ίδρυμα Κλεάνθους δίπλα στους εφήβους του Τ.Ε.Ν.Ε. μέσω της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας

Η Εικαστική Ψυχοθεραπεία αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης της ψυχικής υγείας των εφήβων, προσφέροντάς τους έναν ασφαλή και δημιουργικό τρόπο έκφρασης, επικοινωνίας και διαχείρισης των συναισθημάτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Κλεάνθους χρηματοδοτεί σειρά συνεδριών Εικαστικής Ψυχοθεραπείας στο Τμήμα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων (Τ.Ε.Ν.Ε.) του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, με τη συμμετοχή δύο εξειδικευμένων θεραπευτριών τέχνης.

Μέσα από τη δημιουργία, το χρώμα και την τέχνη, οι έφηβοι που νοσηλεύονται στο Τ.Ε.Ν.Ε. έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν με έναν διαφορετικό τρόπο, βρίσκοντας έναν χώρο επικοινωνίας, σύνδεσης και δημιουργικής διεξόδου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ουσιαστικό αντίκτυπο όχι μόνο στους ίδιους τους εφήβους αλλά και στις οικογένειές τους, αναδεικνύοντας τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στη φροντίδα της ψυχικής υγείας.

Για το Ίδρυμα Κλεάνθους, η στήριξη δράσεων που ενισχύουν την υγεία και την ευημερία των παιδιών και των εφήβων αποτελεί προτεραιότητα. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, το Ίδρυμα βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους με τρόπο ουσιαστικό και ανθρώπινο.

 

 

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