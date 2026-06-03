Το Ίδρυμα Κλεάνθους δίπλα στους εφήβους του Τ.Ε.Ν.Ε. μέσω της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Κλεάνθους χρηματοδοτεί σειρά συνεδριών Εικαστικής Ψυχοθεραπείας στο Τμήμα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων (Τ.Ε.Ν.Ε.) του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, με τη συμμετοχή δύο εξειδικευμένων θεραπευτριών τέχνης.

Μέσα από τη δημιουργία, το χρώμα και την τέχνη, οι έφηβοι που νοσηλεύονται στο Τ.Ε.Ν.Ε. έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν με έναν διαφορετικό τρόπο, βρίσκοντας έναν χώρο επικοινωνίας, σύνδεσης και δημιουργικής διεξόδου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ουσιαστικό αντίκτυπο όχι μόνο στους ίδιους τους εφήβους αλλά και στις οικογένειές τους, αναδεικνύοντας τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στη φροντίδα της ψυχικής υγείας.

Για το Ίδρυμα Κλεάνθους, η στήριξη δράσεων που ενισχύουν την υγεία και την ευημερία των παιδιών και των εφήβων αποτελεί προτεραιότητα. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, το Ίδρυμα βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους με τρόπο ουσιαστικό και ανθρώπινο.