Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 70 χιλιάδες οι θανατώσεις ζώων - Σε 2-3 μήνες ολοκληρώνεται η Β’ φάση εμβολιασμού

Αναφερόμενος στις θανατώσεις ζώων, επεσήμανε ότι αυτές προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία εκεί όπου ανευρίσκεται κρούσμα, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε χθες την απόφαση για άμεσες θανατώσεις στις μονάδες που βρέθηκαν θετικές στον αφθώδη πυρετό, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία καθώς και η επιτήρηση των ζωνών 10 χλμ. από τα νέα κρούσματα που βρέθηκαν σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Αυτή τη στιγμή τα ζώα που έχουν θανατωθεί είναι γύρω στις 70.000, ενώ εκκρεμούν ακόμη οι θανατώσεις άλλων 6000 ζώων, ανέφερε ο κ. Επαμεινώνδας, υπογραμμίζοντας ότι αυτές αναμένεται να γίνουν «το συντομότερο δυνατό, αφού ανευρεθούν τα κατάλληλα σημεία ταφής και τα συνεργεία είναι έτοιμα για να θανατώσουν αυτά τα ζώα».

«Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψιν ότι η προστασία του προσωπικού που διενεργεί τις θανατώσεις, είναι το σημαντικότερο κριτήριο", ανέφερε, προσθέτοντας πως " δεν θα προχωρήσει το προσωπικό στις θανατώσεις μέχρι να εξασφαλιστεί η παρουσία της Αστυνομίας για να προχωρήσουν οι θανατώσεις».

Σε σχέση με την απόφαση που ελήφθη για παρεμπόδιση της διακίνησης ζώων προς τις κατεχόμενες περιοχές, ο κ. Επαμεινώνδας εξήγησε ότι αυτή θα πρέπει να γίνει με 2 τρόπους. Ο πρώτος είναι η πιο αποτελεσματική επιτήρηση των νόμιμων σημείων διέλευσης και της γραμμής κατάπαυσης του πυρός από την Αστυνομία και από τον στρατό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο δεύτερος τρόπος είναι η αύξηση των προστίμων που επιβάλλονται για τέτοιες παραβάσεις. Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση ότι αυτά τα μέτρα θα είναι πιο ισχυρά και θα συμβάλουν στον επιδιωκόμενο στόχο, επισημαίνοντας ότι θα είναι καθοριστική η συμμόρφωση των κτηνοτρόφων με τα μέτρα αυτά.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου είπε ότι οι εμβολιασμοί των ζώων προχωρούν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν κι άλλες παραλαβές εμβολίων εντός του μηνός. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα παραληφθούν 500.000 δόσεις εμβολίων για τα μηρυκαστικά ζώα (βοοειδή, αίγες και πρόβατα), προσθέτοντας ότι προς το τέλος του μηνός θα παραληφθούν ακόμη 500.000 δόσεις εμβολίων για τους χοίρους. «Επομένως, θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του εμβολιασμού, θα εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός των ζώων παγκύπρια και θα μας μείνουν μάλλον και ποσότητες για να χρησιμοποιηθούν στην τρίτη αναμνηστική δόση», επεσήμανε.

Κληθείς να πει πότε θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του εμβολιασμού, ο κ. Επαμεινώνδας εξήγησε ότι υπάρχουν κάποιες μονάδες που δεν έχουν λάβει ακόμα κάποια εμβόλια, προσθέτοντας ότι μικρός αριθμός μονάδων έχει λάβει την πρώτη δόση των εμβολίων και αναμένεται να λάβει τη δεύτερη δόση. «Σίγουρα θα θέλουμε ακόμα 2-3 μήνες για να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη φάση του εμβολιασμού», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ