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ΥΓΕΙΑ

Στυτική δυσλειτουργία: «Xτυπά» 2 στους 3 άνδρες κάτω των 40 ετών – Στο στόχαστρο και οι 20χρονοι

 03.06.2026 - 23:23
Στυτική δυσλειτουργία: «Xτυπά» 2 στους 3 άνδρες κάτω των 40 ετών – Στο στόχαστρο και οι 20χρονοι

Οι νέες έρευνες δείχνουν ότι η στυτική δυσλειτουργία γίνεται ολοένα πιο συχνή μεταξύ των νεότερων ανδρών, με παράγοντες όπως το άγχος, η κατανάλωση αλκοόλ και η καθιστική ζωή να επηρεάζουν σημαντικά.

Η στυτική δυσλειτουργία – παραδοσιακά συνδεδεμένη με μεγαλύτερες ηλικίες – εμφανίζεται πλέον σε ολοένα και περισσότερους νεαρούς άνδρες. Χαρακτηριστικής της ανησυχίας που επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα είναι μία πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε φαρμακευτική εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία αναδεικνύει την ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση, αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση.

Συγκεκριμένα, η έρευνα της Chemist4U έδειξε ότι δύο στους τρεις άνδρες ηλικίας 25-34 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αντιμετωπίσει δυσκολία στη διατήρηση ή την επίτευξη στύσης. Η στυτική δυσλειτουργία, ή αλλιώς ανικανότητα, αφορά στην αδυναμία επίτευξης ή διατήρησης στύσης και παραδοσιακά θεωρείται συχνότερη σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 50% των ανδρών ηλικίας 18-24 ετών αντιμετωπίζουν το σοβαρό αυτό πρόβλημα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα πάνω από 2.000 ανδρών, οι οποίοι και ερωτήθηκαν σε ένα το φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία σιλδεναφίλη και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της συστικής δυσλειτουργίας στο διαδίκτυο. Μέσα σε διάστημα 90 ημερών, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για ερωτήματα όπως αν λειτουργεί φάρμακο για όλους αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 5.000%.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι πάνω από τους μισούς άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν δυσκολίες στη στύση, υπογραμμίζοντας πόσο κοινή είναι η κατάσταση. Τα πρόσφατα δεδομένα από το Google Trends δείχνουν αύξηση ερωτήσεων για το συγκεκριμένο φάρμακο και τη στυτική δυσλειτουργία, υποδεικνύοντας ότι πολλοί άνδρες αναζητούν αξιόπιστες απαντήσεις για τις αιτίες και τις θεραπείες», σημειώνει ο φαρμακοποιός της εταιρείας Ian Budd.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του φαινομένου στους νεότερους άνδρες συνδέεται με ψυχολογικούς παράγοντες και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, το άγχος, η έλλειψη άσκησης και τα καρδιακά προβλήματα. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της έγκαιρης αξιολόγησης για στοχευμένη θεραπεία και τη συζήτηση με ειδικούς, καθώς η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να υποδεικνύει και υποκείμενα προβλήματα υγείας, όπως υπέρταση, υψηλή χοληστερόλη, ορμονικές ανισορροπίες ή ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και το άγχος απόδοσης.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης γεωγραφικές διαφορές, με τις νότιες πόλεις της Αγγλίας να καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι η παρακολούθηση ταινιών ερωτικού περιεχομένου μπορεί να συνδέεται με την αύξηση της συστικής δυσλειτουργίας σε νέους άνδρες, καθώς η συχνή ή υπερβολική έκθεση μπορεί να επαναπρογραμματίσει τον εγκέφαλο και να δυσχεράνει τη φυσιολογική διέγερση, αυξάνοντας το άγχος απόδοσης.

«Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσετε τη συστική δυσλειτουργία μόνοι ή σιωπηλά. Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες, και συχνά μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Η συζήτηση με τον/τη σύντροφό σας είναι επίσης σημαντική για τη μείωση του ψυχολογικού αντίκτυπου. Το πιο σημαντικό είναι να κάνετε το πρώτο βήμα όσο το δυνατόν νωρίτερα, ακόμα κι αν φαίνεται μικρό», αναφέρει ο Ian Budd.

Η στυτική δυσλειτουργία στους νεότερους άνδρες αποτελεί ένα ολοένα πιο διαδεδομένο πρόβλημα, συνδεδεμένο με πολλαπλούς παράγοντες υγείας και τρόπου ζωής. Η έγκαιρη ενημέρωση, η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας και η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και την ευεξία των ανδρών. Η αντιμετώπιση της συστικής δυσλειτουργίας δεν είναι μόνο θέμα φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και συνολικής προσέγγισης της σωματικής και ψυχικής υγείας.

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