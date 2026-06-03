Ναύπακτος: Μητέρα με το παιδί στην αγκαλιά βούτηξαν σε σούπερ μάρκετ για να αποφύγουν ΙΧ που ερχόταν καταπάνω τους - Βίντεο

Το δελτίο ειδήσεων του Alpha πρόβαλε το σχετικό βίντεο και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οδηγός ήταν ένας 75χρονος με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του, όπως μηχανάκια και τραπεζοκαθίσματα.

Εκείνη τη στιγμή, η μητέρα πήγαινε να βάλει το παιδί στη θέση του συνοδηγού και, μόλις αντιλήφθηκε τι γινόταν, το άρπαξε στην αγκαλιά της και κυριολεκτικά βούτηξε στο σούπερ μάρκετ που ήταν δίπλα της, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο στο πάτωμα.

Αυτή η κίνηση αποδείχτηκε σωτήρια, καθώς δευτερόλεπτα αργότερα το αμάξι του ηλικιωμένου καρφώθηκε πάνω στο δικό της και μάλιστα με τέτοια δύναμη, που καταστράφηκε στο μπροστινό του μέρος.

«Το αίσθημα της επιβίωσης και της φροντίδας του παιδιού μου με έκανε να δράσω τόσο γρήγορα», είπε η μητέρα στον Alpha.

Δείτε το βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο: