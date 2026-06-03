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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος παραμένει στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ

 03.06.2026 - 19:41
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος παραμένει στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει τη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να υπογραμμίζει ότι η χώρα μας παραμένει ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στην αναγνώριση της ισχυρής δημοσιονομικής θέσης της Κύπρου, η οποία, όπως ανέφερε, καταγράφει σημαντικά πλεονάσματα, συνεχή μείωση του δημόσιου χρέους και διασφαλισμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι τα θετικά αποτελέσματα αποτελούν καρπό της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, η οποία ενισχύει την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, τόνισε ότι η οικονομική σταθερότητα επιτρέπει στο κράτος να επενδύει σε τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

«Συνεχίζουμε την υπεύθυνη οικονομική πολιτική που φέρνει αποτελέσματα, ενισχύει την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας και μας επιτρέπει να επενδύουμε σε τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καταλήγοντας με το μήνυμα: «Πάνω απ’ όλα, η Κύπρος». 🇨🇾

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