Απάτη στο όνομα της Άννας Βίσση: Η «διευθύντρια» από τη Μολδαβία μοίραζε… 325.000 ευρώ σε θαυμαστές

Το σενάριο ξεκινά με βίντεο που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα και εμφανίζουν την Άννα Βίσση να υπόσχεται μεγάλα δώρα σε τυχερούς θαυμαστές της. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για υλικό που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ούτε η φωνή ούτε το μήνυμα προέρχονται από την ίδια την τραγουδίστρια. Όσοι πειστούν και στείλουν μήνυμα στο συγκεκριμένο προφίλ, δέχονται λίγο αργότερα επικοινωνία μέσω WhatsApp από μια γυναίκα που συστήνεται ως «Σεραφίν Μπαντέλ Ρότσι», παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως διευθύντρια της Άννας Βίσση.

«Η κα Βίσση μου έστειλε χθες τον αριθμό σας για να μάθετε τι κερδίσατε», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα από τα μηνύματα που έχουν στην κατοχή τους θύματα της απάτης.

Ακολουθεί ένας σχεδόν σουρεαλιστικός διάλογος, στον οποίο η δήθεν διευθύντρια ζητά από το θύμα να μιλήσει για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, να επιβεβαιώσει ότι ακούει τα τραγούδια της Άννας Βίσση και φυσικά να δηλώσει ότι αποτελεί πιστό θαυμαστή της. Όταν ολοκληρωθεί η… διαδικασία αξιολόγησης του φαν κλαμπ, έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη.

«Θα λάβετε ένα κολοσσιαίο δώρο από το Ίδρυμα VISSI», αναφέρει το μήνυμα, πριν ακολουθήσει η ανακοίνωση του ποσού που υποτίθεται ότι έχει κερδίσει το θύμα: 325.000 ευρώ.

Η συνομιλία γίνεται ακόμη πιο παράδοξη όταν η δήθεν συνεργάτιδα της τραγουδίστριας ρωτά τον τυχερό νικητή τι σκοπεύει να κάνει με τα χρήματα. Όταν εκείνος απαντά ότι θα τα καταθέσει στην τράπεζα και θα κάνει ταξίδια, η «διευθύντρια» φαίνεται να εγκρίνει το σχέδιο.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο επιλογές για την παραλαβή του επάθλου: είτε με παράδοση μέσω FedEx στο σπίτι του νικητή είτε με τραπεζική μεταφορά στον λογαριασμό του. Όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις παρόμοιες απάτες, το επόμενο βήμα είναι η απαίτηση για αποστολή τραπεζικών στοιχείων και συγκεκριμένα του IBAN του υποψήφιου θύματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν το θύμα σταμάτησε να απαντά, η «διευθύντρια» επανήλθε με διαδοχικά μηνύματα όπως «Περιμένω, κύριε Κώστα», «;;» και «Καλημέρα κύριε Κώστα», αποδεικνύοντας ότι οι απατεώνες δεν εγκαταλείπουν εύκολα τη λεία τους.

ΠΗΓΗ: protothema.gr