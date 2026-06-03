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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση «Σάντυ»: Νέος κύκλος αντιπαράθεσης μετά το πόρισμα της Αστυνομίας

 03.06.2026 - 20:56
Υπόθεση «Σάντυ»: Νέος κύκλος αντιπαράθεσης μετά το πόρισμα της Αστυνομίας

Νέες πολιτικές και νομικές προεκτάσεις λαμβάνει η υπόθεση «Σάντυ», μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και τα συμπεράσματα που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω διαδικασίες σε σχέση με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Μακάριο Δρουσιώτη.

Ο ίδιος, μέσω εκτενούς ανάρτησής του, αμφισβητεί τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και υποστηρίζει ότι οι πραγματικές απαντήσεις θα προκύψουν από το επικείμενο πόρισμα για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», αφήνοντας αιχμές για βιαστική ολοκλήρωση της αστυνομικής διερεύνησης.
Την ίδια ώρα, πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των δημόσιων αναφορών του κ. Δρουσιώτη περνούν στην αντεπίθεση.

Ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά, κάνοντας λόγο για πολιτική σκευωρία που έπληξε το όνομά του και την πολιτική του πορεία. Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε ότι το πόρισμα της Αστυνομίας δεν αμφισβητείται, σημειώνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που έχουν τεθεί από νομικούς και χρειάζονται διευκρινίσεις. Πρόσθεσε μάλιστα ότι, αν τα σημερινά δεδομένα ήταν γνωστά νωρίτερα, ο Δημήτρης Παπαδάκης θα περιλαμβανόταν στο ψηφοδέλτιο του κινήματος.

Σκληρή ήταν και η τοποθέτηση του αναπληρωτή προέδρου της ΕΔΕΚ, Μορφάκη Σολομωνίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι η έρευνα κατέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί εναντίον του, κάνοντας λόγο για πλαστά στοιχεία και προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Καθώς η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να μεταφέρουν πλέον τη σύγκρουση στις δικαστικές αίθουσες, ενώ παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τις επόμενες κινήσεις όλων των πλευρών.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της Νομικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, καθώς η νέα έρευνα αναμένεται να εξετάσει ποιοι βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία και διακίνηση των επίμαχων μηνυμάτων που αποτέλεσαν τη βάση των καταγγελιών. Οι Αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται τόσο στην προέλευση του υλικού όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτό διοχετεύθηκε στη δημόσια σφαίρα, προκαλώντας πολιτικές και προσωπικές συνέπειες σε πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, αρκετοί από όσους κατονομάστηκαν στα μηνύματα εμφανίζονται αποφασισμένοι να διεκδικήσουν δικαστικά αποζημιώσεις και αποκατάσταση της φήμης τους. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η υπόθεση δεν θα περιοριστεί μόνο στο ποινικό σκέλος, αλλά θα επεκταθεί και σε σειρά αστικών αγωγών, γεγονός που προμηνύει πολυετείς δικαστικές διαδικασίες. Ήδη, οι πρώτες κινήσεις έχουν δρομολογηθεί, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προκύψουν νέες καταθέσεις και στοιχεία που θα επηρεάσουν την πορεία των ερευνών.

Παρά τις εξελίξεις, παραμένουν ανοικτά αρκετά ερωτήματα γύρω από τον ρόλο συγκεκριμένων προσώπων και τις συνθήκες υπό τις οποίες δημοσιοποιήθηκαν οι καταγγελίες. Στο παρασκήνιο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, με τις Αρχές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν πρόσωπα που αρχικά θεωρούνταν εμπλεκόμενα ως βασικοί μάρτυρες στην υπόθεση. Έτσι, η υπόθεση «Σάντυ» φαίνεται πως εισέρχεται πλέον σε μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, με τις δικαστικές αίθουσες να αναμένεται να έχουν τον τελευταίο λόγο.

 

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