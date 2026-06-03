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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θρίλερ μέχρι τέλους για την Προεδρία της Βουλής: Παρασκήνιο, διαβουλεύσεις και ανατροπές - Ποιος θα επικρατήσει

 03.06.2026 - 21:20
Θρίλερ μέχρι τέλους για την Προεδρία της Βουλής: Παρασκήνιο, διαβουλεύσεις και ανατροπές - Ποιος θα επικρατήσει

Λίγες ώρες απομένουν πλέον μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής, σε μια διαδικασία που εξελίσσεται σε πολιτικό θρίλερ, καθώς οι ισορροπίες παραμένουν ρευστές και κανένα στρατόπεδο δεν εμφανίζεται βέβαιο για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι διεργασίες στα κομματικά επιτελεία συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, με ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΑΛΜΑ να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας. Την ίδια ώρα, άγνωστη παραμένει η στάση που θα τηρήσει η Άμεση Δημοκρατία, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα στο πολιτικό σκηνικό.

Στο παρασκήνιο συνεχίστηκαν οι επαφές και οι διαβουλεύσεις μέχρι την τελευταία στιγμή. Το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Στέφανου Στεφάνου και του Νικόλα Παπαδόπουλου, με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να επιχειρεί να εξασφαλίσει τη στήριξη του ΑΚΕΛ για την υποψηφιότητά του. Παράλληλα, το ΔΗΚΟ συνεδρίασε σε ήρεμο κλίμα και κατέληξε ομόφωνα στη στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου, ενώ όλα δείχνουν ότι οι τελικές αποφάσεις των κομμάτων θα αποτυπωθούν στην κάλπη και κυρίως στον δεύτερο γύρο της διαδικασίας.

Η αυριανή εκλογή θα διεξαχθεί με νέα ηλεκτρονική διαδικασία, παρουσία και των 56 βουλευτών. Αρχικά θα γίνει η υποβολή υποψηφιοτήτων και η πρώτη ψηφοφορία, όπου για εκλογή από τον πρώτο γύρο απαιτούνται 29 ψήφοι. Ωστόσο, τα σημερινά δεδομένα καθιστούν σχεδόν βέβαιη τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας προβλέπεται επαναληπτική ψηφοφορία, ενώ στο ακραίο ενδεχόμενο νέας ισοπαλίας, ο νέος Πρόεδρος της Βουλής θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης. Μεταξύ των δύο γύρων δεν αποκλείεται να δοθεί σύντομο διάλειμμα, ώστε να πραγματοποιηθούν νέες διαβουλεύσεις και ζυμώσεις μεταξύ των κομμάτων.

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