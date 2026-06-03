Τραγωδία στην πρώτη του μέρα δουλειάς: Νεκρός 21χρονος φοιτητής στην Πάφο

Ο νεαρός, ο οποίος διέμενε στη Λευκωσία με φοιτητική άδεια παραμονής, εργαζόταν σε εργοτάξιο στην Πάφο όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή κλειστού γηπέδου padel, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Αμέσως μετά το περιστατικό, στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι άρχισαν εξετάσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Σύμφωνα με την Προϊσταμένη του Κλάδου Μεταποίησης και Κατασκευών, Μαρίνα Κουγιάλη, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ενδεχομένως να ακολουθήθηκε ακατάλληλη μέθοδος εργασίας, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ο 56χρονος Ελλαδίτης εργολάβος που είχε την ευθύνη των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι ο 21χρονος βρισκόταν στην πρώτη του ημέρα εργασίας. Η Αστυνομία και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και κατά πόσο προκύπτουν ευθύνες για παραβίαση των κανόνων ασφάλειας.