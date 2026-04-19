Αφθώδης πυρετός: Σε δύσκολη κατάσταση οι κτηνοτρόφοι - «Το 50% δεν θα ξαναδημιουργήσει μονάδες»

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: Σε δύσκολη κατάσταση οι κτηνοτρόφοι - «Το 50% δεν θα ξαναδημιουργήσει μονάδες»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 19.04.2026 - 16:54
Το 50% των κτηνοτρόφων δεν θα ξαναδημιουργήσει κτηνοτροφικές μονάδες, «διότι πάλι θα είμαστε σε ένα αβέβαιο μέλλον», εκτιμά ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, Πέτρος Καϊλάς.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, «δεν είναι εύκολο να ξαναμπείς σε ένα κλάδο όπου δεν θα ξέρεις πότε θα έχεις ξανά αυτά τα κακά αποτελέσματα, αφού δίπλα μας οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας δεν κάνουν το ίδιο που κάνουμε εμείς για να διώξουμε τον ιό. Αυτοί εμβολιάζουν και θα ζήσουν με τον ιό. Είναι 2 σενάρια εντελώς διαφορετικά», συμπλήρωσε.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την εμφάνιση κρούσματος του αφθώδους πυρετού σε δεύτερο χοιροστάσιο στο Παλαιομέτοχο, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, Πέτρος Καϊλάς σημείωσε ότι ήταν «δυστυχώς αναμενόμενο». Όπως εξήγησε, στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν 3 χοιροστάσια που ανήκουν σε 3 αδέλφια, προσθέτοντας ότι «οι αποστάσεις δεν υπάρχουν και έτσι τα 3 χοιροστάσια είναι πολύ επικίνδυνα προς μόλυνση». 

Εξέφρασε την ελπίδα να μην έχει μολυνθεί και το τρίτο χοιροστάσιο, από το οποίο έχουν ληφθεί δείγματα και αναμένεται ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

«Σίγουρα είμαστε σε δύσκολη κατάσταση», ανέφερε ο κ. Καϊλάς, εκφράζοντας την ελπίδα «να συγκρατήσουμε (τον αφθώδη πυρετό) όσο το δυνατόν και να μείνει μέχρι εδώ».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των αποζημιώσεων των πληγέντων χοιροτρόφων, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων είπε ότι ο Σύνδεσμος έχει ένα εκπρόσωπο στην επιτροπή που έχει δημιουργηθεί και συμμετέχει στις διαβουλεύσεις. 

Η καταβολή των αποζημιώσεων θα πάρει χρόνο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, εξηγώντας ότι έχει ήδη δοθεί μια αρχική χρηματική βοήθεια από την Κυβέρνηση (de minimis), έως ότου ληφθεί η απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για περαιτέρω αποζημιώσεις στους πληγέντες. «Για οτιδήποτε κάνουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ζητήσουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάρει 2 μήνες σίγουρα μέχρι να έρθει η απάντηση», τόνισε.

Παράλληλα, ο κ. Καϊλάς εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 50% των κτηνοτρόφων δεν θα ξαναδημιουργήσει κτηνοτροφικές μονάδες, «διότι πάλι θα είμαστε σε ένα αβέβαιο μέλλον». Όπως είπε, «δεν είναι εύκολο να ξαναμπείς σε ένα κλάδο όπου δεν θα ξέρεις πότε θα έχεις ξανά αυτά τα κακά αποτελέσματα, αφού δίπλα μας οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας δεν κάνουν το ίδιο που κάνουμε εμείς για να διώξουμε τον ιό. Αυτοί εμβολιάζουν και θα ζήσουν με τον ιό. Είναι 2 σενάρια εντελώς διαφορετικά», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων σημείωσε ότι «την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει στους Τουρκοκύπριους €12 εκατ. ανά έτος για ζωονόσους, έχει υποχρέωση να τους πιέσει να κάνουν το ίδιο που κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε να διώξουμε τον ιό». Ανέφερε, ακόμη, ότι είναι «θέμα χρόνου» να μεταδοθεί ξανά ο ιός του αφθώδους πυρετού από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.

Αναφορικά με την εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε ομάδα κτηνοτρόφων σήμερα στην είσοδο της Λευκωσίας, ο Πέτρος Καϊλάς εξέφρασε άγνοια, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία ενημέρωση για συμμετοχή χοιροτρόφων στη διαμαρτυρία και παραπέμποντας στο Υπουργείο Γεωργίας για περαιτέρω ενημέρωση.

Ο Πανίκος Κάπονας εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αιγοπροβατοτρόφων ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι δεν είχε καμία ενημέρωση ή συμμετοχή στην εκδήλωση διαμαρτυρίας, σημειώνοντας ότι λόγω της κατάστασης με τον αφθώδη πυρετό, «είμαστε ενάντια σε τέτοιες συγκεντρώσεις».

Ερωτηθείς για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες αιγοπροβατοτρόφους, είπε ότι μέχρι στιγμής έχει δοθεί μόνο η αρχική βοήθεια που ανέρχεται στα €20 ανά κεφαλή, προσθέτοντας ότι «το πράγμα έχει σταματήσει εκεί».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα