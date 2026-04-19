ΑρχικήLike Online
Γιατρός κρουαζιερόπλοιου αποκαλύπτει την πιο συνηθισμένη ασθένεια των επιβατών

Γιατρός εξηγεί τις πιο συνήθεις και περίεργες ασθένειες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια μίας κρουαζιέρας.

Ένας γιατρός με εμπειρία σε κρουαζιερόπλοια αποκάλυψε μέσω Reddit τα πιο συνηθισμένα, αλλά και τα πιο ακραία ιατρικά περιστατικά που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Η ασθένεια «ψωμοτύρι» των διακοπών

Απαντώντας σε ερωτήσεις χρηστών, ο γιατρός χαρακτήρισε ως περιπτώσεις «bread and butter» (δηλαδή την καθημερινή του ρουτίνα) τα προβλήματα που σχετίζονται με το πεπτικό σύστημα.

Πέρα από τη ναυτία ή την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, οι επιβάτες υποφέρουν συχνότερα από παθήσεις που προκαλούνται από το υπερβολικό φαγητό ή την κατανάλωση τροφών που τους βαρυστομάχιασε. Αυτές περιλαμβάνουν δυσπεψία, εξάρσεις γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και τροφιμογενή νοσήματα.

Το θρίλερ με τη μετάγγιση αίματος

Ο γιατρός περιέγραψε και το πιο σοβαρό περιστατικό που κλήθηκε να διαχειριστεί: μια οξεία γαστρεντερική αιμορραγία σε ασθενή με κίρρωση. Καθώς το πλοίο δεν διέθετε αποθέματα αίματος, ο ασθενής βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο θανάτου λόγω σοβαρής αναιμίας.

«Έπρεπε να ψάξω στα ιατρικά αρχεία του πληρώματος και ευτυχώς βρέθηκε κάποιος με συμβατή ομάδα αίματος για να γίνει η μετάγγιση», ανέφερε, τονίζοντας τις προκλήσεις της επείγουσας ιατρικής στη μέση του ωκεανού.

Τα «ατυχήματα» με ξένα σώματα

Εκτός από τα παθολογικά ζητήματα, ο γιατρός παραδέχθηκε ότι έρχεται συχνά αντιμέτωπος και με πιο... ιδιαίτερα περιστατικά. Όπως αποκάλυψε, βλέπει αρκετές περιπτώσεις «τυχαίας» εισαγωγής ξένων σωμάτων στο ορθό (όπως μπουκάλια σαμπουάν), σημειώνοντας με χιούμορ ότι στο ιατρείο του πλοίου «δεν υπάρχει χώρος για κριτική», παρά μόνο για παροχή βοήθειας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Αφθώδης πυρετός: Σε δύσκολη κατάσταση οι κτηνοτρόφοι - «Το 50% δεν θα ξαναδημιουργήσει μονάδες»

Ανατροπή σε ένα δίλεπτο για την Ομόνοια 29Μ και... ΧΑΜΟΣ στην Περιστερώνα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

  •  19.04.2026 - 12:28
Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

  •  19.04.2026 - 16:32
Αφθώδης πυρετός: Απαντούν στο υπόμνημα των κτηνοτρόφων για θανατώσεις ζώων και αποζημιώσεις οι Κτηνιατρικές

  •  19.04.2026 - 19:03
Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

  •  19.04.2026 - 16:18
Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

  •  19.04.2026 - 14:46
Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

  •  19.04.2026 - 12:04
ΟΜΟΝΟΙΑ: Η νίκη που της έλειπε ήρθε όπως την ήθελε ο Μπεργκ – Το ερώτημα που απομένει…

  •  19.04.2026 - 14:19
Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

  •  19.04.2026 - 12:18

