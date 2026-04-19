Γιατρός κρουαζιερόπλοιου αποκαλύπτει την πιο συνηθισμένη ασθένεια των επιβατών

Ένας γιατρός με εμπειρία σε κρουαζιερόπλοια αποκάλυψε μέσω Reddit τα πιο συνηθισμένα, αλλά και τα πιο ακραία ιατρικά περιστατικά που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Η ασθένεια «ψωμοτύρι» των διακοπών

Απαντώντας σε ερωτήσεις χρηστών, ο γιατρός χαρακτήρισε ως περιπτώσεις «bread and butter» (δηλαδή την καθημερινή του ρουτίνα) τα προβλήματα που σχετίζονται με το πεπτικό σύστημα.

Πέρα από τη ναυτία ή την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, οι επιβάτες υποφέρουν συχνότερα από παθήσεις που προκαλούνται από το υπερβολικό φαγητό ή την κατανάλωση τροφών που τους βαρυστομάχιασε. Αυτές περιλαμβάνουν δυσπεψία, εξάρσεις γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και τροφιμογενή νοσήματα.

Το θρίλερ με τη μετάγγιση αίματος

Ο γιατρός περιέγραψε και το πιο σοβαρό περιστατικό που κλήθηκε να διαχειριστεί: μια οξεία γαστρεντερική αιμορραγία σε ασθενή με κίρρωση. Καθώς το πλοίο δεν διέθετε αποθέματα αίματος, ο ασθενής βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο θανάτου λόγω σοβαρής αναιμίας.

«Έπρεπε να ψάξω στα ιατρικά αρχεία του πληρώματος και ευτυχώς βρέθηκε κάποιος με συμβατή ομάδα αίματος για να γίνει η μετάγγιση», ανέφερε, τονίζοντας τις προκλήσεις της επείγουσας ιατρικής στη μέση του ωκεανού.

Τα «ατυχήματα» με ξένα σώματα

Εκτός από τα παθολογικά ζητήματα, ο γιατρός παραδέχθηκε ότι έρχεται συχνά αντιμέτωπος και με πιο... ιδιαίτερα περιστατικά. Όπως αποκάλυψε, βλέπει αρκετές περιπτώσεις «τυχαίας» εισαγωγής ξένων σωμάτων στο ορθό (όπως μπουκάλια σαμπουάν), σημειώνοντας με χιούμορ ότι στο ιατρείο του πλοίου «δεν υπάρχει χώρος για κριτική», παρά μόνο για παροχή βοήθειας.

