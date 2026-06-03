Μεγάλη αλλαγή από τη Revolut - Έρχεται νέο είδος κάρτας χωρίς αριθμούς στο πλαστικό

Συγκεκριμένα, οι πελάτες της Revolut μπορούν να παραγγείλουν χρεωστικές κάρτες χωρίς να αναγράφεται ο αριθμός της κάρτας πάνω στο πλαστικό.

Η neobank, από την άλλη πλευρά, συνεχίζει πάντως να δίνει τη δυνατότητα απόκτησης κάρτας και με τον αριθμό της τυπωμένο σε αυτή.

Η νέα πρακτική αποτελεί ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας και έχει συγκεκριμένους σκοπούς:

να προστατέψει τον αριθμό της κάρτας από αδιάκριτα βλέμματα

να προστατέψει τον αριθμό της κάρτας σε περίπτωση που λαμβάνει στο χώρο του καταστήματος βιντεοσκόπηση μέσω κλειστού κυκλώματος

να περιορίσει το φαινόμενο που παρατηρείται σε διάφορα ξενοδοχεία, τα οποία σημειώνουν σε απλό χαρτί τον κωδικό της κάρτας του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός της κάρτας θα συνεχίσει να είναι προσβάσιμος εντός της εφαρμογής της Revolut και οι πελάτες της θα μπορούν να δουν όλα τα σχετικά στοιχεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν μιλάμε για tokenization, αλλά αντίθετα για μια απλή μη αναγραφή του αριθμού της κάρτας εντός του πλαστικού, καθιστώντας δυσκολότερη την ανάγνωση του αριθμού της από αδιάκριτα μάτια.

Από την άλλη πλευρά, η ψηφιοποίησή της στα πορτοφόλια Apple Pay και Google Pay, τα κάνει αυτά να της αποδίδουν καινούργιο αριθμό για να μην μεταβιβάζεται αυτός ποτέ στους εμπόρους.

ΠΗΓΗ: Techmaniacs.gr