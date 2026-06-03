Λετυμπιώτης: «Δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο» για την Προεδρία της Βουλής - Οι παρεμβάσεις για όλα τα ανοιχτά μέτωπα

Ερωτηθείς κατά πόσο η κυβέρνηση έχει προτίμηση για το πρόσωπο που θα αναλάβει την Προεδρία της Βουλής, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι «αυτό που έχουμε προτίμηση, ως εκτελεστική εξουσία, είναι το πρόσωπο το οποίο θα αναδειχθεί σε αυτή τη θέση να μπορεί να αντεπεξέρχεται στη συναίνεση που επιβάλλει αυτή η θέση». Παράλληλα, τόνισε πως η κυβέρνηση επιθυμεί «μια Βουλή των Αντιπροσώπων που να υλοποιεί τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουμε ενώπιόν μας και που θα θέτει πάνω από όλα το καλώς νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τη συζήτηση «με κάθε σεβασμό στις αποφάσεις, στον τρόπο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων των πολιτικών δυνάμεων», διαβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία με τον επόμενο ή την επόμενη Πρόεδρο της Βουλής θα είναι «αγαστή και στενή».

Κληθείς να σχολιάσει τα διάφορα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι, ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι «δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο», προσθέτοντας ότι τα δεδομένα για την εκλογή Προέδρου της Βουλής είναι συγκεκριμένα και πως οι πολιτικές δυνάμεις διαθέτουν τόσο σημεία διαφοροποίησης όσο και πεδία σύγκλισης.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του αφθώδους πυρετού και την ένοπλη επίθεση εναντίον του προέδρου της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος καταδίκασε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι «μόνο καταδικαστέο μπορεί να είναι» και εκφράζοντας παράλληλα την έκπληξή του για το συμβάν.

«Είναι τουλάχιστον λυπηρό σε μια σύγχρονη χώρα εκεί και όπου υπάρχουν συμπολίτες μας που οργανώνονται για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτά που θεωρούν οι ίδιοι ότι πρέπει να διεκδικήσουν, να καταφεύγουν λίγοι σε τέτοιες μεθόδους οι οποίες πλήττουν τη δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, εξέφρασε την ελπίδα ότι «αυτό το καλοκαίρι να ξεπεράσουμε τον ιό και να είμαστε πλέον καθαροί ως χώρα», ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική στήριξη των κτηνοτρόφων για την αναπλήρωση του ζωικού τους κεφαλαίου.

Τέλος, ερωτηθείς για το πόρισμα σχετικά με το «Videogate» και κατά πόσο η κυβέρνηση αγωνιά για τα συμπεράσματά του, ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι «το πόρισμα θα είναι απολύτως σεβαστό ό,τι κι αν αυτό λέει» και πρόσθεσε ότι «αυτό επιβάλλει η ίδια η δημοκρατία».

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