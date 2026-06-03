Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης: «Δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο» για την Προεδρία της Βουλής - Οι παρεμβάσεις για όλα τα ανοιχτά μέτωπα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: «Δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο» για την Προεδρία της Βουλής - Οι παρεμβάσεις για όλα τα ανοιχτά μέτωπα

 03.06.2026 - 10:01
Λετυμπιώτης: «Δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο» για την Προεδρία της Βουλής - Οι παρεμβάσεις για όλα τα ανοιχτά μέτωπα

Στις εξελίξεις γύρω από την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί κανείς να παρακολουθεί αδιάφορα τη συζήτηση, αφού πρόκειται για τον δεύτερο τη τάξει κρατικό αξιωματούχο» και έναν θεσμό με τον οποίο η εκτελεστική εξουσία διατηρεί διαχρονικά στενή συνεργασία.

Ερωτηθείς κατά πόσο η κυβέρνηση έχει προτίμηση για το πρόσωπο που θα αναλάβει την Προεδρία της Βουλής, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι «αυτό που έχουμε προτίμηση, ως εκτελεστική εξουσία, είναι το πρόσωπο το οποίο θα αναδειχθεί σε αυτή τη θέση να μπορεί να αντεπεξέρχεται στη συναίνεση που επιβάλλει αυτή η θέση». Παράλληλα, τόνισε πως η κυβέρνηση επιθυμεί «μια Βουλή των Αντιπροσώπων που να υλοποιεί τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουμε ενώπιόν μας και που θα θέτει πάνω από όλα το καλώς νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τη συζήτηση «με κάθε σεβασμό στις αποφάσεις, στον τρόπο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων των πολιτικών δυνάμεων», διαβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία με τον επόμενο ή την επόμενη Πρόεδρο της Βουλής θα είναι «αγαστή και στενή».

Κληθείς να σχολιάσει τα διάφορα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι, ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι «δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο», προσθέτοντας ότι τα δεδομένα για την εκλογή Προέδρου της Βουλής είναι συγκεκριμένα και πως οι πολιτικές δυνάμεις διαθέτουν τόσο σημεία διαφοροποίησης όσο και πεδία σύγκλισης.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του αφθώδους πυρετού και την ένοπλη επίθεση εναντίον του προέδρου της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος καταδίκασε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι «μόνο καταδικαστέο μπορεί να είναι» και εκφράζοντας παράλληλα την έκπληξή του για το συμβάν.

«Είναι τουλάχιστον λυπηρό σε μια σύγχρονη χώρα εκεί και όπου υπάρχουν συμπολίτες μας που οργανώνονται για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτά που θεωρούν οι ίδιοι ότι πρέπει να διεκδικήσουν, να καταφεύγουν λίγοι σε τέτοιες μεθόδους οι οποίες πλήττουν τη δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, εξέφρασε την ελπίδα ότι «αυτό το καλοκαίρι να ξεπεράσουμε τον ιό και να είμαστε πλέον καθαροί ως χώρα», ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική στήριξη των κτηνοτρόφων για την αναπλήρωση του ζωικού τους κεφαλαίου.

Τέλος, ερωτηθείς για το πόρισμα σχετικά με το «Videogate» και κατά πόσο η κυβέρνηση αγωνιά για τα συμπεράσματά του, ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι «το πόρισμα θα είναι απολύτως σεβαστό ό,τι κι αν αυτό λέει» και πρόσθεσε ότι «αυτό επιβάλλει η ίδια η δημοκρατία».

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες
Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη
Ανόρθωση: Έληξε η προθεσμία - Αυτός είναι ο συνδυασμός που πάει στη Γενική Συνέλευση
Οι Μικροί ήρωες «αποχαιρετούν» τον Αλέξανδρο: «Ήταν ένας μικρός αλλά τόσο μεγάλος ήρωας - Πάλεψε με απίστευτο θάρρος»
Θέλεις να αποκτήσεις άδεια οδήγησης και έχεις ήδη τη μαθητική; Τι πρέπει να προσέξεις για την πρακτική εξέταση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μεγάλη αλλαγή από τη Revolut - Έρχεται νέο είδος κάρτας χωρίς αριθμούς στο πλαστικό

 03.06.2026 - 09:57
Επόμενο άρθρο

Λαμβάνει μέτρα η Αστυνομία - Αυτά είναι τα 48 πιο επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο

 03.06.2026 - 10:15

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο» για την Προεδρία της Βουλής - Οι παρεμβάσεις για όλα τα ανοιχτά μέτωπα

Λετυμπιώτης: «Δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο» για την Προεδρία της Βουλής - Οι παρεμβάσεις για όλα τα ανοιχτά μέτωπα

  •  03.06.2026 - 10:01
Τι διερευνά η Αστυνομία για την επίθεση ενάντια στον Νεόφυτο Νεοφύτου - Τι ανέφερε στην καταγγελία του στις Αρχές

Τι διερευνά η Αστυνομία για την επίθεση ενάντια στον Νεόφυτο Νεοφύτου - Τι ανέφερε στην καταγγελία του στις Αρχές

  •  03.06.2026 - 09:33
Συναγερμός στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε γραφεία εταιρείας - Ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου

Συναγερμός στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε γραφεία εταιρείας - Ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου

  •  03.06.2026 - 09:52
Στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ η απόφαση για την Προεδρία της Βουλής - Αντιδράσεις εντός πολιτικού γραφείου για Νικόλα

Στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ η απόφαση για την Προεδρία της Βουλής - Αντιδράσεις εντός πολιτικού γραφείου για Νικόλα

  •  03.06.2026 - 06:34
Τραγωδία στην Πάφο: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα – Πέρασαν χειροπέδες σε 56χρονο οι Αρχές

Τραγωδία στην Πάφο: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα – Πέρασαν χειροπέδες σε 56χρονο οι Αρχές

  •  03.06.2026 - 08:04
Υπόθεση Σάντη: Ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας η Αστυνομία

Υπόθεση Σάντη: Ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας η Αστυνομία

  •  03.06.2026 - 08:16
VIDEO: Ξεκαθαρίζει τη στάση του ο Οδυσσέας για την Προεδρία της Βουλής: «Αν το ΑΚΕΛ δεν κατέβει, θα πάμε σε αποχή»

VIDEO: Ξεκαθαρίζει τη στάση του ο Οδυσσέας για την Προεδρία της Βουλής: «Αν το ΑΚΕΛ δεν κατέβει, θα πάμε σε αποχή»

  •  03.06.2026 - 09:21
CY-Alert: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα προειδοποίησης των πολιτών - Ποιος στέλνει τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης

CY-Alert: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα προειδοποίησης των πολιτών - Ποιος στέλνει τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης

  •  03.06.2026 - 09:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα