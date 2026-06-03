Το FIFA World Cup 26™ έρχεται στα McDonald’s: Μαγικές στιγμές αγώνα με νέα Limited edition γεύματα και συλλεκτικά αντικείμενα για φιλάθλους σε όλο τον κόσμο

Αυτό το καλοκαίρι, τα McDonald's καλωσορίζουν φιλάθλους από όλο τον κόσμο — μαζί με μερικά από τα πιο εμβληματικά ονόματα του ποδοσφαίρου — για να γιορτάσουν τις μεγαλύτερες στιγμές του παιχνιδιού, μετατρέποντας την αγάπη για το ποδόσφαιρο σε μια παγκόσμια εμπειρία που μπορείς να γευτείς, να δεις και να νιώσεις. Από αστέρες του ποδοσφαίρου που ξεκινούν τον αγώνα με μια μπουκιά από την αγαπημένη τους επιλογή μέχρι φιλάθλους που κρατούν την ψυχραιμία τους στα πέναλτι παρέα με τις διάσημες πατάτες μας, τα McDonald’s αποτελούν εδώ και χρόνια μέρος των συνηθειών των φιλάθλων παντού. Είτε υποστηρίζεις την ομάδα σου από τον καναπέ είτε αγωνίζεσαι στο γήπεδο, φέτος μπορείς να ζήσεις τη δική σου μεγάλη στιγμή με το FIFA World Cup 26™ Meal και το Happy Meal περιορισμένης διάρκειας — που περιλαμβάνουν συλλεκτικά αναμνηστικά— σε επιλεγμένα παγκοσμίως.

«Στα McDonald’s, η μαγεία γεννιέται όταν οικογένειες, φίλοι και φίλαθλοι ενώνονται και γιορτάζουν μαζί με τους ανθρώπους που αγαπούν. Η συνεργασία μας με το FIFA World Cup 26™ μας δίνει την ευκαιρία να μετατρέψουμε αυτή τη χαρά σε μια παγκόσμια εμπειρία μέσα από το φαγητό μας, τις εμπειρίες που δημιουργούμε και τους τρόπους με τους οποίους οι φίλαθλοι συνδέονται με το παιχνίδι», δήλωσε η Ελένη Κολοκασίδου, Marketing Director των McDonald’s Κύπρου. «Καθώς ποδοσφαιρικοί θρύλοι μπαίνουν στο γήπεδο και φέρνουν κοντά φιλάθλους από κάθε ήπειρο , τα McDonald’s θα βρίσκονται εκεί από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο λεπτό, με limited edition γεύματα και συλλεκτικά αντικείμενα, ώστε φίλαθλοι κάθε ηλικίας να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τον ενθουσιασμό καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά.»

Από τις 9 Ιουνίου, απολαύστε κάθε γκολ με το FIFA World Cup 26™ Meal, το οποίο συνοδεύεται από ένα από τα έξι συλλεκτικά ποτήρια με τους ποδοσφαιρικούς θρύλους David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Heung-Min Son και Lamine Yamal. Και φυσικά, η ομάδα δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη χωρίς τον δικό μας θρύλο, τον Grimace.

«Το FIFA World Cup 26™ είναι ποδόσφαιρο, χαρά και άνθρωποι που ενώνονται», δήλωσε ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ και νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2002, Ronaldinho. «Τα McDonald’s, όπως και το ποδόσφαιρο φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά και κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους, οπότε είναι συναρπαστικό να συμμετέχω σε αυτή την καμπάνια που ενώνει και τα δύο.»

Το γεύμα περιλαμβάνει επιλογή ανάμεσα σε Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, συνοδευόμενα από τη συλλεκτική Big Mac Sauce σε χρυσή συσκευασία, ενώ για ακόμα περισσότερη απόλαυση μπορείτε να δοκιμάσετε το Limited Edition Golden Caramel Coconut McFlurry .‘’Eνα κρεμώδες vanilla soft serve με σως καραμέλας και τραγανή επικάλυψη από καβουρδισμένη καρύδα.

Οι μελλοντικοί ποδοσφαιρικοί αστέρες και οι fans των McDonald’s μπαίνουν στο παιχνίδι με το FIFA World Cup 26™ Happy Meal Squishmallows™ Squad

Για τους μικρούς φίλους του ποδοσφαίρου και των McDonald’s, το FIFA World Cup 26™ Happy Meal φέρνει τον ενθουσιασμό του αγώνα στα McDonald’s! Κάθε Happy Meal περιλαμβάνει ένα από τα 12 λούτρινα Squishmallows™, εμπνευσμένα από αγαπημένους χαρακτήρες, ντυμένα με εμφανίσεις ειδικά σχεδιασμένες για το τουρνουά. Με μοναδικά χρώματα, μοτίβα, εμβλήματα, αριθμούς και McDonald’s graphics, η συλλογή προσκαλεί οικογένειες από όλο τον κόσμο να μπουν στο παιχνίδι.

Ζήστε την εμπειρία πέρα από το εστιατόριο

Τα McDonald’s μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι με μοναδικές εμπειρίες, και αυτά τα γεύματα είναι μόνο η αρχή. Οι φίλαθλοι θα μπορούν να απολαύσουν αποκλειστικές εμπειρίες, διαδραστικές στιγμές και εκπλήξεις, τόσο δια ζώσης όσο και ψηφιακά.

Βρες αποκλειστικές εμπειρίες και ανταμοιβές στο McDonald’s App!

Το McDonald’s app φέρνει τους fans ακόμα πιο κοντά στη δράση του FIFA World Cup 26™ με αποκλειστικές προσφορές, δώρα για το τουρνουά και επιπλέον βαθμούς όταν παραγγέλνεις το γεύμα σου μέσω της εφαρμογής! Κι αν διοργανώνεις watch party στο σπίτι, το McDelivery είναι εδώ για σένα, ώστε να μη χάσεις ούτε ένα γκολ.

McDonald’s FC: Η ομάδα μας μπαίνει στο γήπεδο

Στην καρδιά του προγράμματος FIFA World Cup 26™ βρίσκεται η McDonald’s FC (Fan Crew), που τιμά περισσότερα από 2 εκατομμύρια μέλη προσωπικού των εστιατορίων McDonald’s παγκοσμίως. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, επιλεγμένα μέλη της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν το τουρνουά από κοντά, να παρακολουθήσουν live αγώνες και να παίξουν σε επίσημο γήπεδο FIFA World Cup 26™.

Ποδοσφαιρικοί θρύλοι. Fans των McDonald’s. Οι ίδιες matchday συνήθειες.

Από το γήπεδο μέχρι τα συλλεκτικά ποτήρια, τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου μοιράζονται προσωπικές αναμνήσεις και εμπειρίες από τα McDonald’s.

Όπως το είπε καλύτερα ο δικός μας superstar, ο Grimace: «Φίλοι, φαγητό και ποδόσφαιρο σημαίνει μεγάλο πάρτι!»

Ζήστε μαζί μας ένα αξέχαστο τουρνουά και επισκεφθείτε το κοντινότερο σας McDonald’s για το FIFA World Cup 26™ Meal και το FIFA World Cup 26™ Happy Meal, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.