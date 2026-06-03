Video: Συναγερμός για το δηλητηριώδες ψάρι που κρύβεται στην άμμο - Τα συμπτώματα που προκαλεί

Προειδοποιήσεις προς τους λουόμενους εκδίδουν οι αρχές σε παράκτιες περιοχές της Ισπανίας για την αυξημένη παρουσία του ψαριού weever, ενός θαλάσσιου είδους που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επώδυνα τσιμπήματα σε όσους το πατήσουν κατά λάθος.

Αν και η παρουσία του δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, η έναρξη της θερινής περιόδου και η αυξημένη προσέλευση στις παραλίες επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο ψάρι, το οποίο συναντάται τόσο στις ακτές της Μεσογείου όσο και στον Ατλαντικό. Ο κίνδυνος κρύβεται στην άμμο

Το ψάρι weever δεν θεωρείται επιθετικό απέναντι στον άνθρωπο. Ωστόσο, η ιδιαίτερη ικανότητά του να καμουφλάρεται το καθιστά δύσκολο να εντοπιστεί. Συνήθως θάβεται σχεδόν ολόκληρο στην άμμο, αφήνοντας εκτεθειμένα μόνο τα μάτια και το ραχιαίο πτερύγιό του. Εκεί βρίσκονται και τα δηλητηριώδη αγκάθια που χρησιμοποιεί ως αμυντικό μηχανισμό όταν αισθανθεί απειλή.

Αυτό σημαίνει ότι ένας λουόμενος μπορεί εύκολα να το πατήσει σε ρηχά νερά, χωρίς καν να αντιληφθεί την παρουσία του.

Ποια συμπτώματα προκαλεί το τσίμπημα

Σύμφωνα με ειδικούς στη θαλάσσια βιολογία, το τσίμπημα από ψάρι weever προκαλεί συνήθως έντονο και άμεσο πόνο στην περιοχή επαφής.

Τα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Έντονο πόνο στο σημείο του τραυματισμού

Οίδημα και πρήξιμο

Ερυθρότητα

Ζάλη

Ναυτία ή εμετό

Σε σπανιότερες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν πιο σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε άτομα με ευαισθησία ή αλλεργίες.

Τι πρέπει να κάνει κάποιος αν τον τσιμπήσει

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν άμεση αντιμετώπιση του τραυματισμού ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις του δηλητηρίου.

Οι βασικές οδηγίες πρώτων βοηθειών είναι:

Εφόσον είναι δυνατόν, αναγνωρίστε το είδος που προκάλεσε τον τραυματισμό ώστε να διευκολυνθεί η ιατρική αξιολόγηση.

Βυθίστε την πάσχουσα περιοχή σε ζεστό νερό θερμοκρασίας περίπου 45 έως 50 βαθμών Κελσίου για 60 έως 90 λεπτά. Η θερμότητα συμβάλλει στην αδρανοποίηση των τοξινών του δηλητηρίου.

Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, ιδιαίτερα εάν ο πόνος είναι έντονος ή τα συμπτώματα επιμένουν.

Πότε απαιτείται άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ορισμένα συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή αντίδραση του οργανισμού.

Άμεση ιατρική αξιολόγηση απαιτείται όταν εμφανιστούν:

Δυσκολία στην αναπνοή

Υψηλός πυρετός

Επίμονος έμετος

Επιληπτικές κρίσεις

Έντονη αλλεργική αντίδραση

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις αναφυλαξίας, μιας σπάνιας αλλά δυνητικά απειλητικής για τη ζωή επιπλοκής που απαιτεί επείγουσα θεραπεία.

Πώς μπορείτε να προστατευθείτε

Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση ειδικών υποδημάτων θαλάσσης κατά το περπάτημα σε αμμώδεις ή ρηχές περιοχές, καθώς πρόκειται για το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης.

Παρότι τα ψάρια weever δεν επιτίθενται στους ανθρώπους, η αθέατη παρουσία τους κάτω από την άμμο αρκεί για να μετατρέψει μια ανέμελη ημέρα στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία. Η προσοχή κατά την είσοδο και έξοδο από το νερό παραμένει η καλύτερη άμυνα απέναντι σε αυτόν τον «αόρατο» κάτοικο των παραλιών.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr