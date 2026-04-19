ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Διαμαρτυρήθηκαν οι κτηνοτρόφοι - Παρέδωσαν υπόμνημα στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών

 19.04.2026 - 15:22
Το μεσημέρι της Κυριακής πραγματοποιήθηκε ολιγόλεπτη πορεία διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων αναφορικά με τον αφθώδη πυρετό στην είσοδο της Λευκωσίας. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μπλόκαραν την είσοδο της Λευκωσίας οι κτηνοτρόφοι - Ουρές χιλιομέτρων τα αυτοκίνητα -Δείτε φωτογραφία

Κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν την Κυριακή σύντομη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θέμα του αφθώδους πυρετού, στην είσοδο της Λευκωσίας, κλείνοντας τον δρόμο για σύντομο χρονικό διάστημα. Προηγήθηκε πορεία και συγκέντρωσή τους έξω από το Υπουργείο Γεωργίας. Οι συγκεντρωθέντες διαμαρτύρονται για τις θανατώσεις των ζώων

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε στη συμβολή των Λεωφόρων Λεμεσού και Αθαλάσσας. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. 

Οι διαμαρτυρόμενοι παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλο Πίπη. 

Ακολούθως, οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν και ο δρόμος δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία, η οποία διεξάγεται κανονικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
«Τη συμβούλευα, την καμάρωνα, δεν μπορώ να το αντέξω»: Ράκος ο πατέρας της Μυρτώς μετά το τρισάγιο στην Κεφαλονιά
Πέθανε ο Χαράλαμπος Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια
Γυμναστήριο τέλος! 8 χόμπι που μας γυμνάζουν καλύτερα και πιο ευχάριστα
Τρία ζώδια που θα πλουτίσουν το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ενώπιον της Ολομέλειας αναπομπές, ν/σ για πρόσφυγες, ρυθμίσεις για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες

 19.04.2026 - 15:05
Επόμενο άρθρο

«Τη συμβούλευα, την καμάρωνα, δεν μπορώ να το αντέξω»: Ράκος ο πατέρας της Μυρτώς μετά το τρισάγιο στην Κεφαλονιά

 19.04.2026 - 15:30
Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

  •  19.04.2026 - 12:28
Νέο περιστατικό παραβίασης με Τούρκο γεωργό στην Αυλώνα - Παρενέβη η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Νέο περιστατικό παραβίασης με Τούρκο γεωργό στην Αυλώνα - Παρενέβη η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  •  19.04.2026 - 13:28
Αφθώδης πυρετός: Διαμαρτυρήθηκαν οι κτηνοτρόφοι - Παρέδωσαν υπόμνημα στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών

Αφθώδης πυρετός: Διαμαρτυρήθηκαν οι κτηνοτρόφοι - Παρέδωσαν υπόμνημα στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών

  •  19.04.2026 - 15:22
Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

  •  19.04.2026 - 16:18
Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

  •  19.04.2026 - 14:46
Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

  •  19.04.2026 - 12:04
ΟΜΟΝΟΙΑ: Η νίκη που της έλειπε ήρθε όπως την ήθελε ο Μπεργκ – Το ερώτημα που απομένει…

ΟΜΟΝΟΙΑ: Η νίκη που της έλειπε ήρθε όπως την ήθελε ο Μπεργκ – Το ερώτημα που απομένει…

  •  19.04.2026 - 14:19
Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

  •  19.04.2026 - 12:18

