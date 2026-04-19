Αφθώδης πυρετός: Διαμαρτυρήθηκαν οι κτηνοτρόφοι - Παρέδωσαν υπόμνημα στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών

Κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν την Κυριακή σύντομη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θέμα του αφθώδους πυρετού, στην είσοδο της Λευκωσίας, κλείνοντας τον δρόμο για σύντομο χρονικό διάστημα. Προηγήθηκε πορεία και συγκέντρωσή τους έξω από το Υπουργείο Γεωργίας. Οι συγκεντρωθέντες διαμαρτύρονται για τις θανατώσεις των ζώων

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε στη συμβολή των Λεωφόρων Λεμεσού και Αθαλάσσας. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Οι διαμαρτυρόμενοι παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλο Πίπη.

Ακολούθως, οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν και ο δρόμος δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία, η οποία διεξάγεται κανονικά.