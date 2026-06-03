Σκοτσέζικο ντους ΑΚΕΛ για Νικόλα - Αναμένει άσπρο καπνό από την Κεντρική Επιτροπή το ΔΗΚΟ - Σύσκεψη στη βουλή για την αυριανή διαδικασία

Σε θρίλερ με διαδοχικές ανατροπές εξελίσσεται η μάχη για την Προεδρία της Βουλής, με το ΔΗΚΟ και τον Νικόλα Παπαδόπουλο να βρίσκονται σε στάση αναμονής, περιμένοντας τις τελικές αποφάσεις του ΑΚΕΛ. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγα εικοσιτετράωρα πολλοί θεωρούσαν ότι η εξίσωση όδευε προς ξεκάθαρη κατάληξη, οι τελευταίες εξελίξεις επανέφεραν την αβεβαιότητα, δημιουργώντας ένα πραγματικό «σκοτσέζικο ντους» για την ηγεσία του ΔΗΚΟ.

Η απόφαση της ηγεσίας του ΑΚΕΛ να μεταφέρει τη συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή, αντί να ανακοινώσει άμεσα τις προθέσεις της, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Το κόμμα της Αριστεράς καλείται να επιλέξει εάν θα προχωρήσει με την υποψηφιότητα Στέφανου Στεφάνου, ή εάν θα επενδύσει πολιτικά στη στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου για την Προεδρία της Βουλής.

Στο ΔΗΚΟ, επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι η τελική απόφαση του ΑΚΕΛ ενδέχεται να είναι θετική προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ωστόσο, κανείς δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα των εσωκομματικών διεργασιών του ΑΚΕΛ. Γι’ αυτό και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, για τη διαμόρφωση του τελικού σκηνικού.

Μάλιστα, πληροφορίες και πολιτικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ένας ακόμη γύρος επαφών μεταξύ του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου και του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου. Παρότι δεν υπήρχε μέχρι χθες βράδυ επίσημα προγραμματισμένη συνάντηση, οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, αφήνουν περιθώριο για νέα συνάντηση μέσα στη μέρα, καθώς οι διαβουλεύσεις βρίσκονται στην πιο κρίσιμη καμπή τους.

Η σημασία της απόφασης του ΑΚΕΛ υπερβαίνει, άλλωστε, τα στενά όρια της αυριανής εκλογής. Εάν τελικά το κόμμα της Αριστεράς επιλέξει να στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο, τότε το ΔΗΚΟ, θα βρεθεί σε μια ιδιόμορφη αλλά πολιτικά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θέση. Θα κρατά, ουσιαστικά, δύο διαφορετικά σχοινιά ταυτόχρονα.

Το πρώτο, αφορά τη συμμετοχή του στη συγκυβέρνηση και τη διατήρηση της συνεργασίας του, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το δεύτερο, αφορά τη διαμόρφωση ενός νέου πεδίου συνεννόησης με το ΑΚΕΛ, το οποίο θα μπορούσε να αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε στο ΔΗΚΟ τη δυνατότητα να διατηρήσει ανοιχτές πολλαπλές πολιτικές επιλογές για τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τον ρόλο του ως κόμμα-ρυθμιστή των εξελίξεων. Παρά τις απώλειες που κατέγραψε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, η ηγεσία του ΔΗΚΟ θεωρεί ότι εξακολουθεί να διαθέτει το πολιτικό εκτόπισμα για να επηρεάζει τις μεγάλες αποφάσεις και να αποτελεί αναγκαίο συνομιλητή σε κάθε σοβαρή πολιτική εξίσωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενδεχόμενη εκλογή του Νικόλα Παπαδόπουλου στην Προεδρία της Βουλής δεν θα αποτελούσε μόνο μια θεσμική επιτυχία. Θα συνιστούσε και μια πολιτική επαναβεβαίωση της δυνατότητας του ΔΗΚΟ να παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων, παρά τη μείωση της κοινοβουλευτικής του δύναμης.

Ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος, φέρεται να αντιλαμβάνεται ότι η διατήρηση αυτού του ρυθμιστικού ρόλου, είναι καθοριστικής σημασίας για την επόμενη ημέρα. Η επιρροή στις πολιτικές διεργασίες που θα διαμορφώσουν το σκηνικό μέχρι το 2028, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς οι συμμαχίες που θα οικοδομηθούν από σήμερα ενδέχεται να καθορίσουν και τις μελλοντικές προεδρικές αναμετρήσεις.

Την ίδια ώρα, το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός συνεχίζει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το ΔΗΚΟ, ενώ και άλλες πολιτικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναμένοντας να ξεκαθαρίσει η στάση του ΑΚΕΛ πριν λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ αποκτά χαρακτήρα καταλύτη. Από αυτήν θα εξαρτηθεί όχι μόνο ποιος θα έχει αυξημένες πιθανότητες να διεκδικήσει με επιτυχία την Προεδρία της Βουλής, αλλά και το κατά πόσο θα δημιουργηθούν νέες πολιτικές γέφυρες που θα επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι τότε, στο ΔΗΚΟ συνεχίζουν να περιμένουν τον πολυπόθητο «άσπρο καπνό», γνωρίζοντας ότι η απόφαση που θα ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική τόσο για τη μάχη της Βουλής, όσο και για τις ευρύτερες πολιτικές ισορροπίες της επόμενης τριετίας.

Παράλληλα με τις έντονες πολιτικές διεργασίες, στη Βουλή βρίσκονται σε εξέλιξη και οι προετοιμασίες για τη διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου του Σώματος. Στη βουλή, πραγματοποιείται από το πρωί, άτυπη σύσκεψη υπό τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Βουλής, με αντικείμενο τις διαδικαστικές πτυχές της αυριανής συνεδρίας και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Της Ολομέλειας μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου θα προεδρεύσει, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, ο γηραιότερος βουλευτής του Σώματος.

Στην προκειμένη περίπτωση, χρέη προεδρεύοντος θα ασκήσει ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος θα αναλάβει τη διεύθυνση της διαδικασίας μέχρι την ανάδειξη νέου Προέδρου.