Σοβαρή καταγγελία: Κίνδυνος για πεζούς και αυξημένος φόβος πυρκαγιάς σε γειτονιά στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν υποβληθεί επανειλημμένα παράπονα προς τις αρμόδιες δημοτικές αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όπως αναφέρεται, η έλλειψη συντήρησης των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων χώρων δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων και των πεζών, ενώ η παρουσία ξερών χόρτων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη θερινή περίοδο.

Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να προχωρήσει άμεσα σε καθαρισμό της περιοχής, συντήρηση των πεζοδρομίων και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων στο οδόστρωμα, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης μετακίνησης όλων των δημοτών.