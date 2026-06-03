Καταγγελία για παράνομη στάθμευση κοντά σε σχολείο - «Αναγκαζόμαστε να βγαίνουμε στον δρόμο» - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με την ανάρτηση, γονείς με βρεφικά καροτσάκια, άτομα με αναπηρίες και άλλοι πεζοί αναγκάζονται συχνά να κινούνται στον δρόμο, καθώς τα πεζοδρόμια παραμένουν αποκλεισμένα από οχήματα. Ο πολίτης υποστηρίζει ότι το φαινόμενο παρατηρείται συστηματικά και εκφράζει παράπονα για την αντιμετώπιση του προβλήματος από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρει, σε μία περίπτωση ενημερώθηκε αστυνομικός που βρισκόταν σε περιπολικό στην περιοχή για την κατάσταση, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, έλαβε την απάντηση ότι το ζήτημα δεν αποτελούσε δική του αρμοδιότητα.

Ο καταγγέλλων επισημαίνει ακόμη ότι η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για μαθητές, ιδιαίτερα κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων, καθώς η πρόσβαση στα πεζοδρόμια δεν είναι συνεχής και ασφαλής.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από αναφορά προς την Αστυνομία Κύπρου και τον Δήμο Λάρνακας, με έκκληση για αποτελεσματικότερους ελέγχους και λήψη μέτρων για την προστασία των πεζών.



