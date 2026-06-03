Φειδίας: Γιατί δεν μπήκε η Προεδρία της Βουλής στο Agora - Οι δύο λόγοι που δεν τέθηκε σε ψηφοφορία

Όπως ανέφερε, πολλοί πολίτες ζήτησαν να τεθεί το θέμα στην πλατφόρμα, ώστε να εκφράσουν την άποψή τους για τη στάση που θα τηρήσει το κόμμα στην επικείμενη ψηφοφορία για την Προεδρία της Βουλής.

Ο κ. Παναγιώτου εξήγησε ότι ο πρώτος λόγος που δεν κατέστη εφικτό ήταν τεχνικής φύσεως, καθώς απαιτείται σημαντική προεργασία αρκετό διάστημα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πολλαπλές επιλογές που υπάρχουν στην περίπτωση της εκλογής Προέδρου της Βουλής καθιστούν τη διαδικασία ακόμη πιο σύνθετη.

Αναφερόμενος στον δεύτερο λόγο, τόνισε πως μέχρι την τελευταία στιγμή δεν θα πρέπει να είναι γνωστό τι θα ψηφίσουν οι βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας, καθώς, όπως είπε, «μπορεί να διαμορφωθεί η ψηφοφορία μέσα στη Βουλή αναλόγως με τις ψήφους του κόμματος».

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας υποστήριξε ότι «είμαστε το πιο σοβαρό κόμμα και θα συνεργαστούμε με όλους» και πρόσθεσε πως οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν «με βάση τα δεδομένα που θα έχουμε ενώπιόν μας».