Δέχθηκε κλήση με απόκρυψη λίγες ώρες πριν το καρτέρι τρόμου: «Αν δεν τραβήξεις πίσω, ξέρεις τι θα γίνει» - Σοκάρουν οι καταγγελίες Νεοφύτου για την ένοπλη επίθεση

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο κ. Νεοφύτου κατήγγειλε ότι τρεις κουκουλοφόροι τού έστησαν καρτέρι στον δρόμο Δελίκηπου – Λυθροδόντα, ενώ ένας εξ αυτών, ο οποίος φέρεται να κρατούσε πιστόλι, τον απείλησε ευθέως σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για τον αφθώδη πυρετό.

Όπως ανέφερε, είναι πεπεισμένος ότι ο ένοπλος δράστης ήταν Κύπριος, καθώς μιλούσε με κυπριακή προφορά.

«Αυτός με το πιστόλι μου είπε ότι αν δεν τραβήξω πίσω από τον αφθώδη πυρετό, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τι θα γίνει την επόμενη φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αμέσως μετά το περιστατικό επικοινώνησε με την Αστυνομία. «Όταν έφυγαν, αμέσως πήρα την Αστυνομία και ήρθαν μετά από περίπου 40 λεπτά», ανέφερε.

Ο κ. Νεοφύτου αποκάλυψε επίσης ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση είχε δεχθεί τηλεφώνημα με απόκρυψη, το οποίο δεν πρόλαβε να απαντήσει, καθώς βρισκόταν σε άλλη κλήση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, ενώ ο πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» οδηγούσε το όχημά του, τρία πρόσωπα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες ανέκοψαν την πορεία του. Ένας από τους υπόπτους φέρεται να πρόταξε πιστόλι εναντίον του και να τον απείλησε, ενώ οι άλλοι δύο προκάλεσαν ζημιά στον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματός του.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο εκπρόσωπος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Χριστόδουλος Χριστοδούλου, υποστήριξε ότι «υπάρχει πολλή βρωμιά από πίσω», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ το χρήμα πίσω από τον αφθώδη πυρετό».

Την αλληλεγγύη του προς τον κ. Νεοφύτου εξέφρασε και ο πρόεδρος της Νέας Αγροτικής Κίνησης, Τάκης Χριστοδούλου, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση, σημειώνοντας ότι «φτάνουμε σε άλλες εποχές που το βράδυ κυκλοφορούσαν μασκοφόροι και δολοφονούσαν».