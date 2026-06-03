Πρώτη αντίδραση Μακάριου Δρουσιώτη για το πόρισμα της Αστυνομίας - «Ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα...»

Στην ανάρτησή του, ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι οι ανακοινώσεις της Αστυνομίας ήταν «ευθυγραμμισμένες» με πληροφορίες που, όπως ισχυρίζεται, διοχετεύονταν στον Τύπο από την έναρξη της διερεύνησης, ενώ έκανε λόγο για κατάληξη που, κατά την άποψή του, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για το συμπέρασμα ότι τα επίμαχα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα, υποστηρίζοντας ότι είναι δύσκολο να δημιουργήθηκε από ένα άτομο μεγάλος αριθμός μηνυμάτων και συνομιλιών με λεπτομέρειες που, όπως αναφέρει, δεν ήταν ευρέως γνωστές.

Ο κ. Δρουσιώτης επέκρινε επίσης τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η διερεύνηση ολοκληρώθηκε πριν ληφθούν υπόψη άλλα πορίσματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Κλείνοντας την ανάρτησή του, ανέφερε ότι θα επανέλθει μετά την ανακοίνωση των συμπερασμάτων για το «Κράτος Μαφία», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τότε θα υπάρξουν νέα δεδομένα προς αξιολόγηση.

Αυτούσια η ανάρτηση:

«Θα τα πούμε μετά τις ανακοινώσεις για το Κράτος Μαφία, αυτό τους καίει...

Άκουσα τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας. Τελικά ούτε η Europol, ούτε το FBI βοήθησαν αλλά τα μηνύματα είναι όλα «χαλκευμένα» και οι πληροφορίες ψευδείς.

Οι ανακοινώσεις της Αστυνομίας ήταν ευθυγραμμισμένες με όσα διέρρεε στον Τύπο από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η έρευνα και η κατάληξη ταυτόσημη με όσα προανάγγειλε ο Αναστασιάδης, ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχει το σύστημα.

Έτσι, μια γυναίκα, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, ισχυρίστηκε ότι κατασκεύασε με μια εφαρμογή εκατοντάδες μηνύματα SMS, Viber, Signal, με ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και γεγονότα με λεπτομέρειες που δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει. Ο αρχηγός της αστυνομίας ενημέρωσε την κοινή γνώμη, σε ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση, ότι αυτή είναι η αλήθεια και… ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Ο κ. Αρναούτης δεν είδε καμιά διασύνδεση με τη Focus και το Κράτος Μαφία, δεν γνώριζε καν πως το πόρισμα έχει ήδη παραδοθεί και μόλις χτες… έμαθε πως τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν από βδομάδας. Βιάστηκε ωστόσο να ολοκληρώσει την διερεύνηση της Αστυνομίας, δεν περίμενε καν το πόρισμα, μπας και χαλάσει το σενάριο.

Όταν ανακοινωθούν τα συμπεράσματα του πορίσματος του Κράτους Μαφία ελπίζω να αναβλέψει. Θα τα πούμε τότε».