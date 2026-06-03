Kαλομοίρα: Αποκάλυψε την παρενόχληση που δέχθηκε από Έλληνα τραγουδιστή - Εμφανίστηκε γυμνός μπροστά της

Αστυνομία για υπόθεση Σάντυ: Καμία τεκμηρίωση για τις σοβαρές καταγγελίες - «Ψευδές και κατασκευασμένο» το αφήγημα
Το πόρισμα της πολύμηνης αστυνομικής διερεύνησης για την υπόθεση «Σάντυ» και τις καταγγελίες που είχαν δημοσιοποιηθεί μέσω του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη παρουσιάστηκε την Πέμπτη σε δημοσιογραφική διάσκεψη στη Λευκωσία, με τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη να δηλώνει ότι δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα σοβαρά αδικήματα που είχαν καταγγελθεί.