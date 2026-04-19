Μπλόκαραν την είσοδο της Λευκωσίας οι κτηνοτρόφοι - Ουρές χιλιομέτρων τα αυτοκίνητα -Δείτε φωτογραφία
Μπλόκαραν την είσοδο της Λευκωσίας οι κτηνοτρόφοι - Ουρές χιλιομέτρων τα αυτοκίνητα -Δείτε φωτογραφία

 19.04.2026 - 12:54
Λόγω εκδήλωσης διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων, έχει κλείσει ο δρόμος στην είσοδο της Λευκωσίας, στο σημείο των φώτων Καλησπέρα.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο και έχουν επιληφθεί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Δείτε φωτογραφία από την πυκνή τροχαία κίνηση:

Νωρίτερα οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο ΓΣΠ για να πορευτούν προς το Υπουργείο Γεωργίας ώστε να εκφράσουν την δυσαρέσκεια και την αντίθεσή τους με τα μέτρα που εφαρμόζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Με πανό και συνθήματα ζήτησαν τερματισμό μαζικών θανατώσεων.

Παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία για τη ραγδαία εξάπλωση του αφθώδους πυρετού. Από χθες οι μολυσμένες μονάδες ξεπέρασαν τις εκατόν ενώ ο εντοπισμός του ιού και σε δεύτερο χοιροστάσιο με 15 χιλιάδες ζώα στην περιοχή του Παλιομετόχου συνιστά μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη.

Το ενδεχόμενο περαιτέρω εξάπλωσης είναι υπαρκτό καθώς οι χοίροι θεωρούνται ιδιαίτερα μεταδοτικά ζώα. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε 13 μονάδες βοοειδών, 86 μονάδες αιγοπροβάτων και 2 χοιροτροφικές μονάδες.

Οι θανατώσεις ζώων στις θετικές μονάδες συνεχίζονται. Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού βοοειδών έφτασε στο 73 τοις εκατό και στα αιγοπρόβατα στο 58 τοις εκατόν.

Οι εμβολιασμοί στους χοίρους έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί στις μονάδες εντός μολυσμένων περιοχών των 3 και 10 χιλιομέτρων.

