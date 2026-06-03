Τι απαντά η Αστυνομία για τα χρονοδιαγράμματα στην υπόθεση Δρουσιώτη – Δέσμευση για διαφάνεια

​Σε ερώτηση που υπέβαλε το ThemaOnline κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης για την παρουσίαση των ευρημάτων της Αστυνομίας, ο Αρχηγός της Δύναμης, Θεμιστός Αρναούτης, και ο Βοηθός Αρχηγός Πρόληψης και Καταπολέμησης Εγκλήματος, Μάριος Αγιώτης, έδωσαν το στίγμα των επόμενων κινήσεων της ανακριτικής ομάδας, αφήνοντας διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια νέα, δεύτερη ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου.

​Απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με το πότε αναμένονται τα νεότερα και αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η ηγεσία της Αστυνομίας ξεκαθάρισε ότι η λήψη των πρόσφατων οδηγιών για διερεύνηση σηματοδοτεί μια διαδικασία που απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, μακριά από τεχνητούς χρονικούς περιορισμούς.

​«Πρόσφατα πήραμε τις οδηγίες για διερεύνηση. Πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και γενικά δεν είναι ορθό να βάζουμε στενά χρονοδιαγράμματα», σημειώθηκε χαρακτηριστικά, με τις Αρχές να υπογραμμίζουν τη δέσμευση τους για ενημέρωση των πολιτών. Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, θεωρείται μάλιστα πολύ πιθανό να ακολουθήσει και δεύτερη δημοσιογραφική διάσκεψη, ώστε το κοινό να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την πορεία και την εξέλιξη των ερευνών.

​Η ηγεσία της Αστυνομίας τόνισε πως μια ποινική έρευνα αποτελεί έναν «ζωντανό οργανισμό». Καθώς η διαδικασία εξελίσσεται και τα δεδομένα διερευνώνται, στο φως προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία, τα οποία αξιολογούνται και καθορίζουν τα επόμενα βήματα των Αρχών.