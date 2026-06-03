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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τι απαντά η Αστυνομία για τα χρονοδιαγράμματα στην υπόθεση Δρουσιώτη – Δέσμευση για διαφάνεια

 03.06.2026 - 13:28
Τι απαντά η Αστυνομία για τα χρονοδιαγράμματα στην υπόθεση Δρουσιώτη – Δέσμευση για διαφάνεια

Χωρίς στενά χρονοδιαγράμματα αλλά με ξεκάθαρη πρόθεση για πλήρη διαφάνεια προχωρούν οι έρευνες των Αρχών γύρω από τις πολύκροτες καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη και την υπόθεση «Σάντυ».

​Σε ερώτηση που υπέβαλε το ThemaOnline κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης για την παρουσίαση των ευρημάτων της Αστυνομίας, ο Αρχηγός της Δύναμης, Θεμιστός Αρναούτης, και ο Βοηθός Αρχηγός Πρόληψης και Καταπολέμησης Εγκλήματος, Μάριος Αγιώτης, έδωσαν το στίγμα των επόμενων κινήσεων της ανακριτικής ομάδας, αφήνοντας διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια νέα, δεύτερη ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου.

​Απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με το πότε αναμένονται τα νεότερα και αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η ηγεσία της Αστυνομίας ξεκαθάρισε ότι η λήψη των πρόσφατων οδηγιών για διερεύνηση σηματοδοτεί μια διαδικασία που απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, μακριά από τεχνητούς χρονικούς περιορισμούς.

​«Πρόσφατα πήραμε τις οδηγίες για διερεύνηση. Πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και γενικά δεν είναι ορθό να βάζουμε στενά χρονοδιαγράμματα», σημειώθηκε χαρακτηριστικά, με τις Αρχές να υπογραμμίζουν τη δέσμευση τους για ενημέρωση των πολιτών. Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, θεωρείται μάλιστα πολύ πιθανό να ακολουθήσει και δεύτερη δημοσιογραφική διάσκεψη, ώστε το κοινό να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την πορεία και την εξέλιξη των ερευνών.

​Η ηγεσία της Αστυνομίας τόνισε πως μια ποινική έρευνα αποτελεί έναν «ζωντανό οργανισμό». Καθώς η διαδικασία εξελίσσεται και τα δεδομένα διερευνώνται, στο φως προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία, τα οποία αξιολογούνται και καθορίζουν τα επόμενα βήματα των Αρχών.

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Το πόρισμα της πολύμηνης αστυνομικής διερεύνησης για την υπόθεση «Σάντυ» και τις καταγγελίες που είχαν δημοσιοποιηθεί μέσω του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη παρουσιάστηκε την Πέμπτη σε δημοσιογραφική διάσκεψη στη Λευκωσία, με τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη να δηλώνει ότι δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα σοβαρά αδικήματα που είχαν καταγγελθεί.

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