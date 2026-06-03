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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρευστό το σκηνικό: Σε τεντωμένο σχοινί οι διεργασίες για την Προεδρία της Βουλής -

 03.06.2026 - 13:57
Ρευστό το σκηνικό: Σε τεντωμένο σχοινί οι διεργασίες για την Προεδρία της Βουλής -

Σε θρίλερ με διαρκείς διαβουλεύσεις και εύθραυστες ισορροπίες εξελίσσεται η μάχη για την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενόψει της πρώτης συνεδρίας της νέας Ολομέλειας την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Με δεδομένες μέχρι στιγμής μόνο τις υποψηφιότητες της Προέδρου του ΔΗΣΥ και απερχόμενης Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου και του Προέδρου του ΕΛΑΜ Χρίστου Χρίστου, το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό, ενώ όλα τα ενδεχόμενα για συμμαχίες και ανατροπές παραμένουν ανοικτά μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις αποφάσεις του ΑΚΕΛ, το οποίο δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα κατέλθει με δική του υποψηφιότητα, με επικρατέστερο σενάριο εκείνο της υποστήριξης του ΓΓ του κόμματος Στέφανου Στεφάνου, ή αν θα στηρίξει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου. Το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος ενέκρινε τους μέχρι στιγμής χειρισμούς της ηγεσίας, παραπέμποντας ωστόσο τις τελικές αποφάσεις στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η στάση του ΑΚΕΛ επηρεάζει άμεσα και τις κινήσεις του ΔΗΚΟ, το οποίο εμφανίζεται να τηρεί στάση αναμονής. Το κόμμα φαίνεται στην παρούσα φάση να αφήνει ανοικτό τόσο το ενδεχόμενο της υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου όσο και όλα τα πιθανά σενάρια συνεργασιών, χωρίς να αποκλείει ούτε στήριξη προς την Αννίτα Δημητρίου. Στο ΔΗΚΟ επισημαίνεται ότι κανένα κόμμα δεν διαθέτει από μόνο του τις απαιτούμενες ψήφους και ως εκ τούτου οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι τέλους.

Παράλληλα, πηγή του ΚΥΠΕ ανέφερε πως σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Νικόλα Παπαδόπουλου και του Στέφανου Στεφάνου.

Την ίδια ώρα, το ΕΛΑΜ διατηρεί επίσημα την υποψηφιότητα του Χρίστου Χρίστου, ωστόσο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διαφοροποίησης της στάσης του στη συνέχεια της διαδικασίας. Το κόμμα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει ούτε την Αννίτα Δημητρίου ούτε υποψήφιο που προέρχεται από το ΑΚΕΛ, χωρίς όμως να αποκλείει πιθανή στήριξη στον Νικόλα Παπαδόπουλο, κάτι που μπορεί να γίνει σε ενδεχόμενη δεύτερη ψηφοφορία. Ωστόσο, η στήριξη στον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ από το ΕΛΑΜ, φαντάζει δύσκολη αν ο Νικόλας Παπαδόπουλος στηριχθεί από το ΑΚΕΛ.

Καθοριστική θεωρείται και η στάση του κόμματος ΑΛΜΑ, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να ξεκαθαρίζει αποκλείει τη στήριξη υποψηφίων από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ και να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο στήριξης υποψηφιότητας προερχόμενης από το ΑΚΕΛ.

Παράλληλα, η Άμεση Δημοκρατία διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει εκ των προτέρων τη στάση που θα τηρήσει στην ψηφοφορία. Ο Φειδίας Παναγιώτου, σε ανάρτηση του, ανέφερε ότι θα προηγηθούν επαφές με όλα τα κόμματα και πως η τελική απόφαση θα ληφθεί συλλογικά λίγο πριν από τη διαδικασία, ώστε να μην επηρεαστούν οι πολιτικοί συσχετισμοί.

Η αυριανή συνεδρία της νέας Βουλής θα είναι η πρώτη κατά την οποία θα εφαρμοστεί ο νέος Κανονισμός εκλογής Προέδρου του Σώματος.

Μετά τη διαβεβαίωση των 56 Βουλευτών, θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία. Στον πρώτο γύρο απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 29 ψήφοι. Εάν κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό, οι δύο υποψήφιοι με τις περισσότερες ψήφους θα περάσουν στον δεύτερο γύρο, όπου θα εκλεγεί εκείνος ή εκείνη που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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