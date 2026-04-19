ΑρχικήΠολιτική
Ενώπιον της Ολομέλειας αναπομπές, ν/σ για πρόσφυγες, ρυθμίσεις για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες

Με ατζέντα που περιλαμβάνει τρεις αναπομπές νόμων, το νομοσχέδιο που αφορά στην εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το Σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, αλλά και με προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις που αφορούν στους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, συνέρχεται την Πέμπτη, 23 Απριλίου, η Ολομέλεια της Βουλής, ένα μόλις μήνα πριν τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών και αφού οι εργασίες της έχουν παραταθεί κατά τρεις σχεδόν εβδομάδες.

Οι αναπομπές αφορούν στον νόμο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο οποίος προβλέπει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει, μέσω διατάγματος, τον τρόπο αποζημίωσης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αυτοκαταναλωτές, αλλά και στον νόμο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, που προβλέπει τη φύλαξη και επίβλεψη των μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης.

Το νομοσχέδιο για τον περί Προσφύγων Νόμο βρίσκεται επίσης στην ατζέντα, αποσκοπώντας στην πλήρη εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο πριν από την έναρξη ισχύος του τον Ιούνιο του 2026.

Όπως είχε δηλώσει ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και γενικότερα ένα ολοκληρωμένο, ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο για τη μετανάστευση.

Επιπρόσθετα, ενώπιον της Ολομέλειας αναμένεται να τεθεί και πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΑΚΕΛ Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή, για τροποποιήσεις στον νόμο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως.

Συνολικά τέσσερις προτάσεις νόμου αναμένεται να εξετάσει το σώμα για τροποποιήσεις στον νόμο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων. Πρόταση νόμου έχει καταθέσει η Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, καθώς και ο Δημήτρη Δημητρίου, από την ίδια κοινοβουλευτική ομάδα.

Πρόταση νόμου κατέθεσαν, επίσης, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων, οι Βουλευτές του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, Ζαχαρίας Κουλίας και Παύλος Μυλωνάς, ο Αλέκος Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης, ο ανεξάρτητος Ανδρέα Θεμιστοκλέους και η ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Μία τέταρτη πρόταση κατατέθηκε με στήριξη από τους Βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και Σταύρο Παπαδούρη, τους Βουλευτές του ΔΗΚΟ, Χρίστο Ορφανίδη, Χρύσανθο Σαββίδη, Παύλο Μυλωνά, Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη Γιακουμή, τον Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκο Τρυφωνίδη και την ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
«Τη συμβούλευα, την καμάρωνα, δεν μπορώ να το αντέξω»: Ράκος ο πατέρας της Μυρτώς μετά το τρισάγιο στην Κεφαλονιά
Πέθανε ο Χαράλαμπος Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια
Γυμναστήριο τέλος! 8 χόμπι που μας γυμνάζουν καλύτερα και πιο ευχάριστα
Τρία ζώδια που θα πλουτίσουν το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου

 

 

 

Για σαφάρι στην Κένυα η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Στην άγρια φύση, εκεί που η ψυχή απελευθερώνεται»

Αφθώδης πυρετός: Διαμαρτυρήθηκαν οι κτηνοτρόφοι - Παρέδωσαν υπόμνημα στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

Νέο περιστατικό παραβίασης με Τούρκο γεωργό στην Αυλώνα - Παρενέβη η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Νέο περιστατικό παραβίασης με Τούρκο γεωργό στην Αυλώνα - Παρενέβη η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

ΟΜΟΝΟΙΑ: Η νίκη που της έλειπε ήρθε όπως την ήθελε ο Μπεργκ – Το ερώτημα που απομένει…

ΟΜΟΝΟΙΑ: Η νίκη που της έλειπε ήρθε όπως την ήθελε ο Μπεργκ – Το ερώτημα που απομένει…

Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

