Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιχείρησε να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των επαφών της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για στρατιωτική συμμαχία ενάντια στο Ισραήλ.

Όπως ισχυρίστηκε, η Άγκυρα επιδιώκει την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και τη σταθεροποίηση της περιοχής, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό των επαφών ως απόπειτα δημιουργίας στρατιωτικής συμμαχίας.



«Δεν είμαστε όπως το Ισραήλ. Εκείνοι δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο εναντίον των μουσουλμανικών χωρών» δήλωσε χαρακτηριστικά.



Σχολίασε, δε, ότι, αντίθετα με το Ισραήλ, η Τουρκία επιδιώκει τον τερματισμό των συγκρούσεων και την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα