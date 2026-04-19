ΑρχικήΠολιτική
Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

 19.04.2026 - 16:18
Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, μέσω... Ισραήλ, πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιχείρησε να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των επαφών της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για στρατιωτική συμμαχία ενάντια στο Ισραήλ.

Όπως ισχυρίστηκε, η Άγκυρα επιδιώκει την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και τη σταθεροποίηση της περιοχής, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό των επαφών ως απόπειτα δημιουργίας στρατιωτικής συμμαχίας.

«Δεν είμαστε όπως το Ισραήλ. Εκείνοι δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο εναντίον των μουσουλμανικών χωρών» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχολίασε, δε, ότι, αντίθετα με το Ισραήλ, η Τουρκία επιδιώκει τον τερματισμό των συγκρούσεων και την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
«Τη συμβούλευα, την καμάρωνα, δεν μπορώ να το αντέξω»: Ράκος ο πατέρας της Μυρτώς μετά το τρισάγιο στην Κεφαλονιά
Πέθανε ο Χαράλαμπος Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια
Γυμναστήριο τέλος! 8 χόμπι που μας γυμνάζουν καλύτερα και πιο ευχάριστα
Τρία ζώδια που θα πλουτίσουν το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου

 

 

 

Ανησυχείτε για το μέλλον; Η κίνηση που προφυλάσσει από οικονομικά αδιέξοδα

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

  •  19.04.2026 - 12:28
Νέο περιστατικό παραβίασης με Τούρκο γεωργό στην Αυλώνα - Παρενέβη η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Νέο περιστατικό παραβίασης με Τούρκο γεωργό στην Αυλώνα - Παρενέβη η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  •  19.04.2026 - 13:28
Αφθώδης πυρετός: Διαμαρτυρήθηκαν οι κτηνοτρόφοι - Παρέδωσαν υπόμνημα στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών

Αφθώδης πυρετός: Διαμαρτυρήθηκαν οι κτηνοτρόφοι - Παρέδωσαν υπόμνημα στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών

  •  19.04.2026 - 15:22
Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

  •  19.04.2026 - 16:18
Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

  •  19.04.2026 - 14:46
Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

  •  19.04.2026 - 12:04
ΟΜΟΝΟΙΑ: Η νίκη που της έλειπε ήρθε όπως την ήθελε ο Μπεργκ – Το ερώτημα που απομένει…

ΟΜΟΝΟΙΑ: Η νίκη που της έλειπε ήρθε όπως την ήθελε ο Μπεργκ – Το ερώτημα που απομένει…

  •  19.04.2026 - 14:19
Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

  •  19.04.2026 - 12:18

