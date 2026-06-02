Θρίλερ στο Τρόοδος: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» σε γκρεμό – Έστησαν επιχείρηση για τη διάσωση δύο ατόμων

ΑρχικήΚοινωνία
 02.06.2026 - 08:15
Ώρες αγωνίας έζησαν το απόγευμα δύο συνάνθρωποί μας στο Τρόοδος, όταν το όχημα τους ακινητοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη, επικλινή τοποθεσία.

Το περιστατικό, που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, σημειώθηκε στις 17:42 το απόγευμα της Δευτέρας, στην περιοχή Αλμυρολίβαδο, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό στις αρχές.

​Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν αστραπιαία, καθώς στο σημείο έσπευσαν αμέσως τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με εξειδικευμένο προσωπικό. Οι διασώστες αντίκρισαν το ιδιωτικό όχημα να ισορροπεί ουσιαστικά στην άκρη του δρόμου, έτοιμο να κατρακυλήσει στην πλαγιά, με τους δύο επιβαίνοντες να βρίσκονται παγιδευμένοι στο εσωτερικό του.

​Με απόλυτη ψυχραιμία και ακρίβεια, οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν αρχικά να ασφαλίσουν το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας ειδικό βαρούλκο, αποτρέποντας τον άμεσο κίνδυνο πτώσης. Στη συνέχεια, το όχημα ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια πίσω στον δρόμο.

​Ευτυχώς, η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος. Τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν σώα και είναι απολύτως καλά στην υγεία τους, με το περιστατικό να λήγει χάρη στην έγκαιρη και επαγγελματική παρέμβαση των δυνάμεων διάσωσης.

