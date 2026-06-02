Ανείπωτη τραγωδία στην Πάτρα: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή - Νεκροί πατέρας και γιος 46 και 20 ετών - Δείτε φωτογραφίες

Το τροχαίο συνέβη το πρωί της Κυριακής (31.05.2026) στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Τόφαλος, όταν η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ο 20χρονος και ο 46χρονος, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η σύγκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των διασωστών. Ασθενοφόρα παρέλαβαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 20χρονος όσο και ο 46χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος.

