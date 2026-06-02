Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

Αρχικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στις 9:30 πμ με την επιδημιολογική ομάδα για τον αφθώδη πυρετό, προκειμένου να ενημερωθεί για την εικόνα που διαμορφώνεται ενώ θα γίνει και αποτίμηση και αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί, περιλαμβανομένων και των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων.

Στη συνέχεια, στις 11 πμ θα δεχτεί τις αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες προσβλέπουν σε καταλυτική του παρέμβαση. Εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων, μιλώντας τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ σημείωσαν ότι ζητούν, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων για την διαχείριση της κρίσης, αλλά και να διασφαλιστεί η καλύτερη συνεργασία και συντονισμός στον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων για ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, θέτουν και ζητήματα αποζημιώσεων, αλλά και μέριμνας για τις αλυσιδωτές συνέπειες από τα μέτρα. Ιδιαίτερα προβληματισμένες παρουσιάζονται, εξάλλου, οι αγροτικές οργανώσεις και για τις αποφάσεις που αφορούν στην παραγωγή χαλλουμιού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ