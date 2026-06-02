ΑρχικήΠολιτική
Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

 02.06.2026 - 07:17
Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

Με τις αγροτικές οργανώσεις θα συναντηθεί σήμερα, Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για το ζήτημα της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού και ζητημάτων που άπτονται αυτής, όπως η παραγωγή χαλλουμιού.

Αρχικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στις 9:30 πμ με την επιδημιολογική ομάδα για τον αφθώδη πυρετό, προκειμένου να ενημερωθεί για την εικόνα που διαμορφώνεται ενώ θα γίνει και αποτίμηση και αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί, περιλαμβανομένων και των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων.

Στη συνέχεια, στις 11 πμ θα δεχτεί τις αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες προσβλέπουν σε καταλυτική του παρέμβαση. Εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων, μιλώντας τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ σημείωσαν ότι ζητούν, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων για την διαχείριση της κρίσης, αλλά και να διασφαλιστεί η καλύτερη συνεργασία και συντονισμός στον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων για ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, θέτουν και ζητήματα αποζημιώσεων, αλλά και μέριμνας για τις αλυσιδωτές συνέπειες από τα μέτρα. Ιδιαίτερα προβληματισμένες παρουσιάζονται, εξάλλου, οι αγροτικές οργανώσεις και για τις αποφάσεις που αφορούν στην παραγωγή χαλλουμιού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Ρίξτε την κοιλιά με τη «μέθοδο που χορταίνει» - Τι θα τρώτε

 02.06.2026 - 07:12
Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

 02.06.2026 - 07:20
Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στις 13:55 αναχωρεί η πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana από το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν και θα μεταφέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αποστολή, στο πρώτο ταξίδι Προέδρου της Κύπρου στη μεγαλύτερη χώρα του Καυκάσου.

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

  •  02.06.2026 - 07:20
Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

  •  02.06.2026 - 07:17
Προεδρία Βουλής: Το ΑΚΕΛ κοιτάζει ήδη το 2028, οι μυστικές ζυμώσεις και το παζλ των συμμαχιών

Προεδρία Βουλής: Το ΑΚΕΛ κοιτάζει ήδη το 2028, οι μυστικές ζυμώσεις και το παζλ των συμμαχιών

  •  02.06.2026 - 06:17
Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ίσως κλείσει την επόμενη εβδομάδα

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ίσως κλείσει την επόμενη εβδομάδα

  •  02.06.2026 - 06:24
Συμφωνία σταθμός Κυπριακής Προεδρίας και Ευρωβουλής - Εγκρίθηκαν οι «κόμβοι επιστροφής» για άτομα από τρίτες χώρες

Συμφωνία σταθμός Κυπριακής Προεδρίας και Ευρωβουλής - Εγκρίθηκαν οι «κόμβοι επιστροφής» για άτομα από τρίτες χώρες

  •  02.06.2026 - 07:36
Προ των πυλών οι θερινές εκπτώσεις – Πότε αρχίζουν και τι πρέπει να προσέξεις - Οδηγός για έξυπνες αγορές

Προ των πυλών οι θερινές εκπτώσεις – Πότε αρχίζουν και τι πρέπει να προσέξεις - Οδηγός για έξυπνες αγορές

  •  02.06.2026 - 06:19
«Καλοκαιρινό σχολείο ή… πολυτέλεια;» - Οι τιμές που σοκάρουν φέτος τους γονείς στην Κύπρο

«Καλοκαιρινό σχολείο ή… πολυτέλεια;» - Οι τιμές που σοκάρουν φέτος τους γονείς στην Κύπρο

  •  02.06.2026 - 06:20
Προσοχή: Θα χτυπήσουν σήμερα κινητά σε όλη την Κύπρο - Ποιος ο λόγος

Προσοχή: Θα χτυπήσουν σήμερα κινητά σε όλη την Κύπρο - Ποιος ο λόγος

  •  02.06.2026 - 06:40

