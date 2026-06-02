Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΡίξτε την κοιλιά με τη «μέθοδο που χορταίνει» - Τι θα τρώτε
ΥΓΕΙΑ

Ρίξτε την κοιλιά με τη «μέθοδο που χορταίνει» - Τι θα τρώτε

 02.06.2026 - 07:12
Ρίξτε την κοιλιά με τη «μέθοδο που χορταίνει» - Τι θα τρώτε

Πολλοί ξεκινούν κάθε εβδομάδα με την υπόσχεση να χάσουν βάρος, ωστόσο, οι παραδοσιακές δίαιτες επικεντρώνονται στον περιορισμό θερμίδων, αφήνοντας συχνά αισθήματα πείνας και μειωμένη ενέργεια.

Η μέθοδος «volume eating» προσφέρει μία εναλλακτική: Κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας τροφών χαμηλής θερμιδικής πυκνότητας, ώστε να νιώθουμε χορτάτοι χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς.

Η Dr. Federica Amati εξηγεί ότι η υπερβολική μείωση θερμίδων μπορεί να επιβραδύνει τον μεταβολισμό, να αυξήσει την πείνα και να μειώσει τα σήματα κορεσμού. Το «volume eating» επικεντρώνεται σε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και νερό – λαχανικά, φρούτα, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης – που γεμίζουν το στομάχι, επιβραδύνουν την πέψη και βοηθούν να νιώθουμε χορτάτοι για μεγαλύτερο διάστημα.

Προτάσεις γευμάτων (volume eating)

Πρωινό:

Αντικαταστήστε τα δημητριακά με ζάχαρη, βρώμη, φρούτα και σπόρους
Προσθέστε γιαούρτι ή smoothie με φρούτα για περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

Μεσημεριανό:

Αντικαταστήστε τα σάντουιτς με σαλάτες, όσπρια και λαχανικά
Συνδυάστε με άπαχο κοτόπουλο, ψάρι ή λίγους ξηρούς καρπούς για επιπλέον πρωτεΐνη

Βραδινό:

Προσθέστε περισσότερα λαχανικά σε ζυμαρικά ή ρύζι, ή αντικαταστήστε το πιάτο με όσπρια
Παραδείγματα: μακαρόνια με κολοκύθι ή καρότο, φασολάκια ή φακές αντί για περισσότερα ζυμαρικά

Σνακ:

Αντικαταστήστε μπισκότα με ποπ κορν χωρίς βούτυρο

Φρούτα ή ωμοί ξηροί καρποί για να ελέγξετε την πείνα και να αυξήσετε τις φυτικές ίνες
Η μέθοδος «volume eating» δεν αφορά περιοριστικές δίαιτες ή «διατροφικά φαγητά», αλλά έξυπνη επιλογή και αναδιανομή των τροφών στο πιάτο. Με μεγαλύτερες μερίδες τροφών χαμηλής θερμιδικής πυκνότητας, μπορούμε να τρώμε χορταστικά, να νιώθουμε ικανοποιημένοι και να υποστηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη διαχείριση βάρους χωρίς αίσθημα στέρησης.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Θα χτυπήσουν σήμερα κινητά σε όλη την Κύπρο - Ποιος ο λόγος
Ανείπωτη τραγωδία στην Πάτρα: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή - Νεκροί πατέρας και γιος 46 και 20 ετών - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026
Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται
«Καλοκαιρινό σχολείο ή… πολυτέλεια;» - Οι τιμές που σοκάρουν φέτος τους γονείς στην Κύπρο
Προ των πυλών οι θερινές εκπτώσεις – Πότε αρχίζουν και τι πρέπει να προσέξεις - Οδηγός για έξυπνες αγορές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θρήνος για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου: Πότε θα γίνει η κηδεία του - Τι ερευνούν οι Αρχές

 02.06.2026 - 07:07
Επόμενο άρθρο

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

 02.06.2026 - 07:17
Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στις 13:55 αναχωρεί η πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana από το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν και θα μεταφέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αποστολή, στο πρώτο ταξίδι Προέδρου της Κύπρου στη μεγαλύτερη χώρα του Καυκάσου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

  •  02.06.2026 - 07:20
Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

  •  02.06.2026 - 07:17
Προεδρία Βουλής: Το ΑΚΕΛ κοιτάζει ήδη το 2028, οι μυστικές ζυμώσεις και το παζλ των συμμαχιών

Προεδρία Βουλής: Το ΑΚΕΛ κοιτάζει ήδη το 2028, οι μυστικές ζυμώσεις και το παζλ των συμμαχιών

  •  02.06.2026 - 06:17
Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ίσως κλείσει την επόμενη εβδομάδα

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ίσως κλείσει την επόμενη εβδομάδα

  •  02.06.2026 - 06:24
Συμφωνία σταθμός Κυπριακής Προεδρίας και Ευρωβουλής - Εγκρίθηκαν οι «κόμβοι επιστροφής» για άτομα από τρίτες χώρες

Συμφωνία σταθμός Κυπριακής Προεδρίας και Ευρωβουλής - Εγκρίθηκαν οι «κόμβοι επιστροφής» για άτομα από τρίτες χώρες

  •  02.06.2026 - 07:36
Προ των πυλών οι θερινές εκπτώσεις – Πότε αρχίζουν και τι πρέπει να προσέξεις - Οδηγός για έξυπνες αγορές

Προ των πυλών οι θερινές εκπτώσεις – Πότε αρχίζουν και τι πρέπει να προσέξεις - Οδηγός για έξυπνες αγορές

  •  02.06.2026 - 06:19
«Καλοκαιρινό σχολείο ή… πολυτέλεια;» - Οι τιμές που σοκάρουν φέτος τους γονείς στην Κύπρο

«Καλοκαιρινό σχολείο ή… πολυτέλεια;» - Οι τιμές που σοκάρουν φέτος τους γονείς στην Κύπρο

  •  02.06.2026 - 06:20
Προσοχή: Θα χτυπήσουν σήμερα κινητά σε όλη την Κύπρο - Ποιος ο λόγος

Προσοχή: Θα χτυπήσουν σήμερα κινητά σε όλη την Κύπρο - Ποιος ο λόγος

  •  02.06.2026 - 06:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα