ΑρχικήΠολιτική
Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

 02.06.2026 - 07:20
Στις 13:55 αναχωρεί η πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana από το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν και θα μεταφέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αποστολή, στο πρώτο ταξίδι Προέδρου της Κύπρου στη μεγαλύτερη χώρα του Καυκάσου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα γίνει επίσημα δεκτός απόψε στις 21:15, τοπική ώρα. Το πρόγραμμα των επαφών την Τετάρτη περιλαμβάνει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Καζακστάν, υπογραφή Μνημονίων Συναντίληψης στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Έρευνας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Θα υπογραφεί επίσης Μνημόνιο Συναντίληψης ανάμεσα στα Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου-Καζακστάν. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα εγκαινιάσει και τα γραφεία της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα.

Στην αποστολή συμμετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, και ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

 02.06.2026 - 07:17
Συμφωνία σταθμός Κυπριακής Προεδρίας και Ευρωβουλής - Εγκρίθηκαν οι «κόμβοι επιστροφής» για άτομα από τρίτες χώρες

 02.06.2026 - 07:36

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

Προεδρία Βουλής: Το ΑΚΕΛ κοιτάζει ήδη το 2028, οι μυστικές ζυμώσεις και το παζλ των συμμαχιών

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ίσως κλείσει την επόμενη εβδομάδα

Συμφωνία σταθμός Κυπριακής Προεδρίας και Ευρωβουλής - Εγκρίθηκαν οι «κόμβοι επιστροφής» για άτομα από τρίτες χώρες

Προ των πυλών οι θερινές εκπτώσεις – Πότε αρχίζουν και τι πρέπει να προσέξεις - Οδηγός για έξυπνες αγορές

«Καλοκαιρινό σχολείο ή… πολυτέλεια;» - Οι τιμές που σοκάρουν φέτος τους γονείς στην Κύπρο

Προσοχή: Θα χτυπήσουν σήμερα κινητά σε όλη την Κύπρο - Ποιος ο λόγος

