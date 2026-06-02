Θρήνος για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου: Πότε θα γίνει η κηδεία του - Τι ερευνούν οι Αρχές

Ο πρώην διεθνής κεντρικός αμυντικός είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα το Σάββατο 23 Μαΐου, έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» και έκτοτε έδινε μάχη για τη ζωή του νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Εντολή για νεκροψία – νεκροτομή

Οι Αρχές μετά την είδηση του θανάτου του 33χρονου προχωρούν άμεσα στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

Για να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του έχει δοθεί εντολή διενέργειας νεκροψίας – νεκροτομής.

Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη (2/6), προκειμένου να αποτυπωθούν με τον πλέον επίσημο και επιστημονικό τρόπο τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο 33χρονος κατά τη σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Παράλληλα η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει και επιπλέον αυτόπτες μάρτυρες που ήταν παρόντες στο δυστύχημα προκειμένου να βγάλουν πιο ασφαλή συμπεράσματα για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.

Τέλος, τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας ώστε να είναι στην διάθεση πραγματογνωμόνων.

Ποιος ήταν ο Μάριος Οικονόμου

Ο Οικονόμου ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα. Από το 2011 έως το 2013 βρισκόταν στην πρώτη ομάδα των Ηπειρωτών, έχοντας 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το 2013 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κάλιαρι, η οποία έβγαλε από τα ταμεία της 500.000 ευρώ για να τον αποκτήσει. Στη Σαρδηνία έπαιξε για έναν χρόνο πριν μετακομίσει το 2014 στην Μπολόνια.

Με την Μπολόνια είχε τρεις σεζόν με αρκετά παιχνίδια, πραγματοποιώντας 74 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα κατάφερε να πανηγυρίσει με την ομάδα την άνοδο στη Serie A το 2015. Ακολούθησαν δανεισμοί σε ΣΠΑΛ και Μπάρι στις οποίες ωστόσο δεν είχε μεγάλο ρόλο.

Στη συνέχεια, το 2018 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, αρχικά ως δανεικός, με την Ένωση να δίνει το ποσό των 700.000 χιλιάδων ευρώ για να τον κάνει δικό της το 2019.

Με τα κιτρινόμαυρα αγωνίστηκε σε 64 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, δίνοντας και τέσσερις ασίστ.

Το 2020 μετακόμισε στη Δανία για λογαριασμό της Κοπεγχάγης και έπαιξε σε 20 παιχνίδια, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα το 2022.

Την σεζόν 22/23 αγωνίστηκε για έξι παιχνίδια στην Σαμπντόρια πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα, όπου και φόρεσε τη φανέλα του Παναιτωλικού, με τον οποίο είχε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2024, σε ηλικία μόλις 31 ετών ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

