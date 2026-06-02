Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026

Ο Άγιος Νικηφόρος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 8ο αιώνα και μεγάλωσε σε οικογένεια με βαθιά χριστιανική πίστη. Έλαβε σπουδαία μόρφωση και διακρίθηκε για τη θεολογική του κατάρτιση, γεγονός που τον οδήγησε σταδιακά στα ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα.

Το 806 εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγάλης διαμάχης για τις ιερές εικόνες. Όταν η Εικονομαχία αναζωπυρώθηκε επί αυτοκράτορα Λέοντος Ε΄ του Αρμενίου, ο Νικηφόρος αρνήθηκε να υποχωρήσει και υπερασπίστηκε με σθένος την ορθόδοξη διδασκαλία.

Η στάση του είχε βαρύ τίμημα. Καθαιρέθηκε, εξορίστηκε και πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του μακριά από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει τις θέσεις του. Για την ομολογία και την ακλόνητη πίστη του η Εκκλησία τον αναγνώρισε ως Ομολογητή.

Τα συγγράμματά του αποτελούν μέχρι σήμερα σημαντικές πηγές για την ιστορία και τη θεολογία της περιόδου της Εικονομαχίας.

Ποιοι άλλοι Άγιοι τιμώνται

Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο εξ Αγαρηνών

Ο Άγιος Κωνσταντίνος γεννήθηκε σε μουσουλμανική οικογένεια και ασπάστηκε τον χριστιανισμό, γεγονός που τον οδήγησε στο μαρτύριο. Η ζωή του αποτελεί παράδειγμα προσωπικής πίστης και αφοσίωσης στον Χριστό παρά τις δυσκολίες και τις συνέπειες που αντιμετώπισε.

Ο Όσιος Έρασμος ο Ιερομάρτυρας

Ο Όσιος Έρασμος συνδύασε τον ασκητικό βίο με τη μαρτυρία της πίστης. Η Εκκλησία τον τιμά για την πνευματική του ζωή, τη διδασκαλία και τη θυσία του υπέρ του Ευαγγελίου.

Ο Όσιος Μαρίνος ο Βαάνης

Ο Όσιος Μαρίνος έζησε με αυστηρή άσκηση και αφοσίωση στον Θεό. Η μνήμη του διατηρείται ως παράδειγμα ταπεινότητας, προσευχής και πνευματικού αγώνα.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Έρασμος, Ερασμία

Μαρίνος

Νικηφόρος, Νικηφορία