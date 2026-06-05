VIDEO: Θρίλερ με τη μαζική δηλητηρίαση σε γάμο – Ψάχνουν το μικρόβιο - Εξετάζουν και δεύτερο περιστατικό με το ίδιο catering

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτος Ηροδότου, ανέφερε ότι οι Αρχές ενημερώθηκαν στις 2 Ιουνίου έπειτα από τηλεφωνικό παράπονο καταναλωτή για πιθανή τροφική δηλητηρίαση που συνδεόταν με κατανάλωση φαγητού και γλυκών σε συγκεκριμένο υποστατικό της Λεμεσού.

Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου και ότι όλα τα φαγητά, τα γλυκά και τα ποτά είχαν προμηθευτεί από μονάδα μαζικής εστίασης της επαρχίας Λεμεσού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το ζευγάρι στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, περίπου 400 άτομα παρευρέθηκαν στη δεξίωση, με τουλάχιστον 50 εξ αυτών να παρουσιάζουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Αρκετοί χρειάστηκε να λάβουν νοσοκομειακή φροντίδα.

«Θεωρήσαμε από την πρώτη στιγμή ότι επρόκειτο για πολύ σοβαρό περιστατικό», ανέφερε ο κ. Ηροδότου.

Για τις ανάγκες της έρευνας κινητοποιήθηκαν τρία συνεργεία στη Λεμεσό και ένα στην Πάφο, τα οποία προχώρησαν σε συνεντεύξεις με επηρεαζόμενα πρόσωπα και σε επιτόπιους ελέγχους στα υποστατικά που σχετίζονται με την υπόθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα τρόφιμα που καταναλώθηκαν, ο χρόνος εκδήλωσης των συμπτωμάτων και η φύση τους, στοιχεία που θεωρούνται καθοριστικά για τον εντοπισμό του υπεύθυνου μικροοργανισμού.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τρία άτομα νοσηλεύτηκαν σε νοσηλευτήρια της Λευκωσίας, 15 στη Λεμεσό και άλλα τρία στην Πάφο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νοσηλευθέντων στους 21. Όπως σημείωσε ο κ. Ηροδότου, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων από τα νοσοκομεία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν προς μικροοργανισμούς που παράγουν τοξίνες, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα από ένα παθογόνα. Όπως εξήγησε ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, όσοι εμφάνισαν συμπτώματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πιθανόν να επηρεάστηκαν από τοξινογόνα βακτήρια, ενώ όσοι παρουσίασαν συμπτώματα αργότερα ενδέχεται να προσβλήθηκαν από διαφορετικό μικρόβιο, όπως η σαλμονέλα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η συμπτωματολογία ήταν ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη νοσηλεία ασθενών.

Στο μεταξύ, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας του υποστατικού όπου παρασκευάστηκαν τα τρόφιμα, ενώ παράλληλα λήφθηκαν δείγματα τα οποία στάλθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές αναλύσεις.

Έλεγχοι διενεργούνται και στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η δεξίωση, με τις Αρχές να εξετάζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού, τις συνθήκες αποθήκευσης των τροφίμων και τη λειτουργία των ψυγείων.

Την ίδια ώρα, διερευνάται και δεύτερο πιθανό περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης που φέρεται να συνδέεται με το ίδιο catering και να σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η σχετική πληροφορία περιήλθε στις Υγειονομικές Υπηρεσίες μετά τη δημοσιοποίηση της τρέχουσας υπόθεσης και εξετάζεται κατά πόσο υπήρξαν και τότε επηρεαζόμενα πρόσωπα.

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις αναλύσεις δειγμάτων τροφίμων και κοπράνων των ασθενών αναμένονται εντός της ημέρας, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι θα δώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα αίτια του περιστατικού.

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