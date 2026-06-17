Γκολ, κουάκ, κουάκ: Πώς ο Μέρλιν έγινε η viral φτερωτή μασκότ του Μουντιάλ

Μπορεί ο Χουλιάν Κινιόνες και ο Ραούλ Χιμένες να πέτυχαν τα κρίσιμα γκολ για την εθνική ομάδα του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο την παράσταση έκλεψε αυτός ο πρωταγωνιστής με φτερά.

Κατά τη διάρκεια των έξαλλων πανηγυρισμών για τη νίκη της συνδιοργανώτριας χώρας επί της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, ο Μέρλιν, μια πάπια δύο ετών ντυμένη στα χρώματα της εθνικής ομάδας, μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε παγκόσμιο viral φαινόμενο και στην ανεπίσημη μασκότ του τουρνουά.

Οι εικόνες του Μέρλιν να περπατά υπερήφανος στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού, φορώντας τη χαρακτηριστική πράσινη φανέλα αλλά και… κάλτσες, συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, με τους φιλάθλους να ζητούν πλέον επίσημα την παρουσία του στις κερκίδες των σταδίων.

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Για τους κατοίκους της Πόλης του Μεξικού, ο Μέρλιν είναι ένα σύμβολο, πολύ πριν την έναρξη του Μουντιάλ.

Πριν η εικόνα του ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσω των social media,ο Μέρλιν αποτελούσε ήδη μια οικεία φιγούρα στις τοπικές αγορές και τις εκδηλώσεις του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας καθώς ακολουθεί πιστά κάθε Σαββατοκύριακο την ιδιοκτήτριά του, Κάρλα Γκόμεζ, η οποία βγάζει το ψωμί της πουλώντας νερά και αναψυκτικά από ένα μικρό καρότσι.

Η παρουσία του ανάμεσα στους περαστικούς προκαλούσε πάντα επιφωνήματα ενθουσιασμού, τρυφερά χάδια και αμέτρητα αιτήματα για μια αναμνηστική φωτογραφία.

«Δεν μας αρέσει να τον αφήνουμε μόνο του στο σπίτι, θέλουμε να είναι μαζί μας. Είναι το μωρό μας», εξηγεί η Γκόμεζ, προσθέτοντας με χιούμορ ότι είναι ο μοναδικός κληρονόμος των υπαρχόντων της, ο οποίος όμως πλέον μετατράπηκε σε λαϊκό είδωλο.

Με βροχή ή με ήλιο, ο Μέρλιν περπατά δίπλα στην Κάρλα και τον μικρό της γιο, τον Κρίστιαν, περνώντας από μερικά από τα πιο διάσημα τοπόσημα της πόλης, όπως η Alameda Central, το Παλάτι των Καλών Τεχνών και η κεντρική πλατεία Zócalo.

Η πάπια ήταν αρχικά δώρο για τον Κρίστιαν και οι δυο τους έχουν αναπτύξει έναν εξαιρετικά στενό, σχεδόν μαγικό δεσμό, αποτελώντας αχώριστους συντρόφους στο παιχνίδι και την καθημερινότητα.

Η Γκόμεζ δεν έκρυψε την έκπληξή της για την ξαφνική έκρηξη δημοτικότητας του κατοικίδιού της στην πλατφόρμα του TikTok και του X.

@soyreferee ¡YA ES MÁS FAMOSO! 🦆🇲🇽 El fenómeno del Pato Merlín ya escaló al punto de que su imagen es utilizada por marcas internacionales 😱 ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

«Ο Μέρλιν ήταν ήδη διάσημος επειδή μας βοηθούσε να πουλάμε νερά, αλλά ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα γινόταν τέτοιο θέμα. Δεν το περιμέναμε καθόλου», εξομολογείται.

Προφανώς και η ιογενής δημοσιότητα του Μέρλιν δεν πέρασε απαρατήρητη από τη FIFA. Λίγο μετά τη viral αποθέωση η Γκόμεζ και ο διάσημος πλέον Μέρλιν συναντήθηκαν με εκπροσώπους της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ώστε να φωτογραφηθούν για τις ανάγκες μίας διαφήμισης για το Μουντιάλ.

Πλέον, με το Μεξικό να ζει στους ρυθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οικογένεια ελπίζει ότι ο διάσημος φτερωτός υποστηρικτής θα συνεχίσει να φέρνει τύχη στην εθνική ομάδα.

Μετά τις διοργανώσεις του 1970 και του 1986, το Μεξικό φιλοξενεί το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός για τρίτη φορά στην ιστορία του —αυτή τη φορά μαζί με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Μεξικό, είμαστε μαζί σου. Και ο Μέρλιν είναι ο νούμερο ένα οπαδός σου» λέει η Γκόμεζ για αυτή την αναπάντεχη μασκότ και λαοφιλές γούρι της ομάδας.

ΠΗΓΗ: in.gr