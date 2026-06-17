Οι 7 λόγοι που παραμένεις single

Είναι απόλυτα λογικό να αναζητάς απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω, αν και αυτό που πραγματικά σε απασχολεί είναι μήπως φταις εσύ κάπου. Μήπως με συγκεκριμένες συμπεριφορές ή με συνθήκες που δημιούργησες δεν καταφέρνεις να κρατήσεις κοντά σου το άτομο που θέλεις;

«Καταρχάς βγάλε από το μυαλό σου ότι είναι η “μοίρα” σου να μείνεις single», λέει o Bruce Y. Lee, γιατρός που ειδικεύεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη της Υγείας, συγγραφέας και επιστημονικός συνεργάτης του Forbes. «Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο σωστός άνθρωπος στη ζωή σου. Pιστεύοντας ότι δεν έχεις καμία ελπίδα, αποφεύγεις –ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιείς– την προσπάθεια που απαιτείται για να κερδίσεις αυτό που θέλεις».

Ο ίδιος σε καλεί να αναλογιστείς μήπως είναι κάποια από τις παρακάτω συνήθειές σου που σε έχουν οδηγήσει να είσαι ακόμα single:

1. Θέλεις να είσαι single;

Μπορεί να προτιμάς να είσαι single, απλά και ξεκάθαρα. Και το καταλαβαίνεις όταν, ενώ μπορεί να είσαι με έναν άνθρωπο που πραγματικά ποθείς, στο τέλος της ημέρας προτιμάς να είσαι μόνη/μόνος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι μοναχικός/-η και μονόχνωτος/η. Μπορεί να έχεις ένα σωρό φίλους. Θέλεις, όμως, να έχεις όλο το κρεβάτι δικό σου και απόλυτη ελαστικότητα στο πρόγραμμα και την προσωπική σου ζωή, την προσωπική σου ανάπτυξη, η οποία δεν είναι πάντα εφικτή όταν είσαι συνδεδεμένος με κάποιον άλλον.

2. Τα standard σου παραμένουν δυσπρόσιτα

Προφανώς είναι αδύνατον να παραμείνεις με έναν άνθρωπο που διαπιστώνεις πως έχει εντελώς διαφορετικές αξίες από εσένα ή που δεν είναι καλός/-η μαζί σου. Ωστόσο, το να απορρίπτεις ανθρώπους για μικρότερης σημασίας λόγους (επειδή π.χ. δεν έχουν τη σωστή εμφάνιση ή το ίδιο οικονομικό υπόβαθρο με το δικό σου) σε κάνει να χάνεις τη «μεγάλη» εικόνα. Επιπλέον, μην περιμένεις ότι θα νιώσεις την καρδιά σου να χτυπά σαν τρελή όταν γνωρίσεις το ιδανικό άτομο. Τις περισσότερες φορές ο έρωτας γεννιέται όσο καλύτερα γνωρίζεις τον άλλον.

3. Ξέρεις τι πραγματικά θέλεις;

Θέλεις να παντρευτείς; Να κάνεις παιδιά; Να έχεις μία πολυσυντροφική ή μία ελεύθερη σχέση; Είσαι ανοιχτός/-η στον έρωτα ανεξάρτητα από το αν θα οδηγήσει ή όχι σε μακροχρόνια δέσμευση; Αν δεν ξέρεις τι πραγματικά θέλεις ως σχεσιακό στάτους, είναι πολύ πιθανό να σχετίζεσαι διαρκώς με λάθος ανθρώπους, να χάνεις χρόνο και να απογοητεύεσαι.

4. Δεν είσαι διαθέσιμος/-η

Ο σωστός άνθρωπος μπορεί να έχει βρεθεί, όμως εσύ τη δεδομένη στιγμή ασχολείσαι με κάτι άλλο. Μπορεί να είναι κάποια άλλη σχέση, ένας πρώην που σου έχει γίνει «εμμονή», η δουλειά σου, ένας εθισμός, κάποιο άλλο πρόβλημα που σε απασχολεί. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θα σε περιμένει για πάντα. Και όταν εσύ θα τον/την αναζητήσεις ίσως να είναι αργά.

5. Στα δύσκολα τα παρατάς

Οι παλιοί λένε πως όταν χαλούσε κάτι το έφτιαχναν, σε αντίθεση με τις νεότερες γενιές που απλά το πετάνε και πάνε στο επόμενο. Αυτό που εννοούν είναι ότι οι σχέσεις θέλουν δουλειά, θέλουν αφοσίωση, ενέργεια, διάθεση να προσπαθήσεις, να αναπτυχθείς. Είσαι πρόθυμος/-η;

6. Μήπως έχεις κάποιο πολύ σημαντικό ελάττωμα;

Ίσως να κάνεις κάτι που δυσκολεύει πολύ κάποιον να είναι μαζί σου. Ίσως επαναφέρεις διαρκώς άλυτα προσωπικά σου ζητήματα. Ίσως χωρίς να το καταλαβαίνεις να γίνεσαι προσβλητικός/-η. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αλλάζεις αυτό που είσαι κάθε φορά που κάποιος στο ζητά, μήπως έχει έρθει η ώρα να διερευνήσεις το θέμα με έναν ψυχοθεραπευτή;

7. Δίνεις αξία στον εαυτό σου όσο είσαι single;

Αν η εικόνα σου προς το έξω δείχνει αυτολύπηση, έναν άνθρωπο που νομίζει ότι δεν αξίζει την αγάπη κανενός ή νιώθει απελπισία, έναν άνθρωπο που θα πάει με τον/την οποιονδήποτε/οποιαδήποτε από φόβο μη μείνει μόνος/η, πώς περιμένεις κάποιος να πει «θέλω αυτόν τον άνθρωπο»;