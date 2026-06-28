VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Δεν θα πιστέψετε τι προκάλεσε χάος σε δεκάδες οδηγούς

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από συνεπιβάτη διερχόμενου οχήματος και στάλθηκε στο RoadReportCY. Στα πλάνα διακρίνεται η βαριά ρόδα να κινείται με ταχύτητα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, περνώντας ανάμεσα από οχήματα που βρίσκονταν σε κίνηση και αναγκάζοντας τους οδηγούς να αντιδράσουν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Άλλοι οδηγοί μείωσαν προσεκτικά ταχύτητα, ενώ άλλοι πραγματοποίησαν ελιγμούς για να αποφύγουν τη σύγκρουση με τη ρόδα, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, οι επιβαίνοντες του οχήματος επικοινώνησαν με το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου, ενημερώνοντας άμεσα για τον κίνδυνο. Ο τηλεφωνητής του Κέντρου Επιχειρήσεων τούς συνέστησε να συνεχίσουν την πορεία τους με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν συγκρούσεις ή τραυματισμοί. Η αποκολλημένη ρόδα, αφού διένυσε αρκετή απόσταση, έχασε σταδιακά την ορμή της και ακινητοποιήθηκε δίπλα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του αυτοκινητοδρόμου, αποτρέποντας ένα πιθανό δυστύχημα με πολλαπλές εμπλοκές οχημάτων.