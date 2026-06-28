Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAVIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Δεν θα πιστέψετε τι προκάλεσε χάος σε δεκάδες οδηγούς
ΠΑΡΑ-THEMA

VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Δεν θα πιστέψετε τι προκάλεσε χάος σε δεκάδες οδηγούς

 28.06.2026 - 15:06
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Δεν θα πιστέψετε τι προκάλεσε χάος σε δεκάδες οδηγούς

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής (26/6) , γύρω στις 11:24, στον αυτοκινητόδρομο, λίγο πριν από την έξοδο Παραμαλίου, όταν ρόδα που αποκολλήθηκε από φορτηγό άρχισε να κυλά ανεξέλεγκτα ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από συνεπιβάτη διερχόμενου οχήματος και στάλθηκε στο RoadReportCY. Στα πλάνα διακρίνεται η βαριά ρόδα να κινείται με ταχύτητα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, περνώντας ανάμεσα από οχήματα που βρίσκονταν σε κίνηση και αναγκάζοντας τους οδηγούς να αντιδράσουν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Άλλοι οδηγοί μείωσαν προσεκτικά ταχύτητα, ενώ άλλοι πραγματοποίησαν ελιγμούς για να αποφύγουν τη σύγκρουση με τη ρόδα, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, οι επιβαίνοντες του οχήματος επικοινώνησαν με το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου, ενημερώνοντας άμεσα για τον κίνδυνο. Ο τηλεφωνητής του Κέντρου Επιχειρήσεων τούς συνέστησε να συνεχίσουν την πορεία τους με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν συγκρούσεις ή τραυματισμοί. Η αποκολλημένη ρόδα, αφού διένυσε αρκετή απόσταση, έχασε σταδιακά την ορμή της και ακινητοποιήθηκε δίπλα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του αυτοκινητοδρόμου, αποτρέποντας ένα πιθανό δυστύχημα με πολλαπλές εμπλοκές οχημάτων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στις κάλπες η Αγλαντζιά: Σε εξέλιξη η μάχη Προκοπίου - Χατζηανδρέου για τη θέση του Αντιδημάρχου
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Ιούνιο – Trailer και βαθμολογίες
Γλίτωσαν από τα χέρια του μακελάρη: Νοσηλεύονται μάνα και κόρη μετά την αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία – Άφαντος ο 35χρονος
Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των ΝΟΚ-ΑΟΥΤ - Σούπερ ματς στους «32» και μεγάλα ντέρμπι στους... «16»
Όρκους αιώνιας αγάπης αντάλλαξαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο - Δείτε την ηθοποιό ντυμένη νύφη
Από το Fig Tree μέχρι την Αγία Τριάδα: Αυτές είναι οι 18 παραλίες που θα περιλαμβάνει η νέα εφαρμογή - Τι θα δείχνει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Φέρτε πάγο από το σπίτι»: Απελπιστική η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γερμανίας λόγω έλλειψης κλιματιστικών

 28.06.2026 - 14:21
Επόμενο άρθρο

ΑΚΕΛ: Η εκλογική άνοδος σηματοδοτεί νέα πορεία - Το μήνυμα και ο στόχος του 2028

 28.06.2026 - 15:16
Αγία Νάπα: Βρήκαν 53χρονο βαριά τραυματισμένο στη μέση του δρόμου – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Αγία Νάπα: Βρήκαν 53χρονο βαριά τραυματισμένο στη μέση του δρόμου – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, άνδρας ηλικίας 53 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αγία Νάπα: Βρήκαν 53χρονο βαριά τραυματισμένο στη μέση του δρόμου – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Αγία Νάπα: Βρήκαν 53χρονο βαριά τραυματισμένο στη μέση του δρόμου – Δίνει μάχη για τη ζωή του

  •  28.06.2026 - 13:37
ΔΗΣΥ: Τα 50χρονα, το «κράτος μαφία» και οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις που άνοιξε το πόρισμα, για τον Νίκο Αναστασιάδη

ΔΗΣΥ: Τα 50χρονα, το «κράτος μαφία» και οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις που άνοιξε το πόρισμα, για τον Νίκο Αναστασιάδη

  •  28.06.2026 - 07:31
Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς: Πότε θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα - Το μήνυμα των δύο υποψηφίων

Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς: Πότε θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα - Το μήνυμα των δύο υποψηφίων

  •  28.06.2026 - 15:55
ΑΚΕΛ: Η εκλογική άνοδος σηματοδοτεί νέα πορεία - Το μήνυμα και ο στόχος του 2028

ΑΚΕΛ: Η εκλογική άνοδος σηματοδοτεί νέα πορεία - Το μήνυμα και ο στόχος του 2028

  •  28.06.2026 - 15:16
Ο καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης: Ρεκόρ θερμοκρασιών, δρόμοι που λιώνουν και εκατοντάδες νεκροί

Ο καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης: Ρεκόρ θερμοκρασιών, δρόμοι που λιώνουν και εκατοντάδες νεκροί

  •  28.06.2026 - 12:14
Βίντεο που εξοργίζει: Ντελιβεράς διασχίζει με τη μοτοσικλέτα διάβαση πεζών και πεζοδρόμιο – Σωρεία αντιδράσεων στα social media

Βίντεο που εξοργίζει: Ντελιβεράς διασχίζει με τη μοτοσικλέτα διάβαση πεζών και πεζοδρόμιο – Σωρεία αντιδράσεων στα social media

  •  28.06.2026 - 11:12
Αραδίππου: Μπαίνει «φρένο» στα θανατηφόρα της Λεωφόρου Ελλάδος – Ανάβουν τα νέα φώτα τροχαίας

Αραδίππου: Μπαίνει «φρένο» στα θανατηφόρα της Λεωφόρου Ελλάδος – Ανάβουν τα νέα φώτα τροχαίας

  •  28.06.2026 - 11:24
Μπρουκ Μάγιο – Η πρώτη ανοιχτά λεσβία διαιτήτρια στο Μουντιάλ γράφει ιστορία

Μπρουκ Μάγιο – Η πρώτη ανοιχτά λεσβία διαιτήτρια στο Μουντιάλ γράφει ιστορία

  •  28.06.2026 - 10:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα