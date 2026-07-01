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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εικόνες ντροπής: Οργή για την κατάσταση στις τουαλέτες του Νοσοκομείου Λεμεσού - «Καμία σωτηρία...»

 01.07.2026 - 16:44
Εικόνες ντροπής: Οργή για την κατάσταση στις τουαλέτες του Νοσοκομείου Λεμεσού - «Καμία σωτηρία...»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ανάρτηση πολίτη στη σελίδα «ΠΟΥ ΠΗΓΑΜΕ», ο οποίος καταγγέλλει τις συνθήκες που συνάντησε στα αποχωρητήρια του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 30ής Ιουνίου, όταν επισκέφθηκε τις ανδρικές τουαλέτες του νοσοκομείου. Όπως αναφέρει, η μία τουαλέτα ήταν εκτός λειτουργίας, με το καπάκι σφραγισμένο και έναν κάδο απορριμμάτων τοποθετημένο πάνω στη λεκάνη ως πρόχειρη ένδειξη ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι και η δεύτερη τουαλέτα βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, καθώς –όπως υποστηρίζει– το καζανάκι δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί ακαθαρσία, δημιουργώντας εικόνες που, όπως αναφέρει, δεν συνάδουν με έναν χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ο πολίτης εκφράζει την αγανάκτησή του, αφήνοντας αιχμές προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας για την κατάσταση που επικρατεί, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ένας ασθενής κινδυνεύει να εκτεθεί σε ανθυγιεινές συνθήκες αντί να αισθάνεται ασφάλεια μέσα σε ένα δημόσιο νοσηλευτήριο.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανάρτηση αποτυπώνουν τις εικόνες που περιγράφει και έχουν προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς πολίτες να ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποκατάσταση της κατάστασης.

Αναμένεται να διαφανεί κατά πόσο θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου ή το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

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