Τραγωδία στο Ξυλοφάγου: Στο Δικαστήριο ο πατέρας των δύο παιδιών, ελεύθερη η σύντροφός του

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων αναφέρεται πως «μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι έρευνες για τον τραγικό θάνατο των δύο παιδιών βρίσκονται σε εξέλιξη».

Σημειώνεται ότι «ο πατέρας των παιδιών αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων, το οποίο θα συνεδριάσει στη Δεκέλεια, στις 2 Ιουλίου στις 12:00 το μεσημέρι. Η σύντροφος του πατέρα αφέθηκε ελεύθερη νωρίτερα σήμερα άνευ όρων».

«Καθώς οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων δεν είναι σε θέση να σχολιάσει περαιτέρω τις συνθήκες που περιβάλλουν τον θάνατο των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της αιτίας θανάτου», αναφέρεται.

Επίσης, συνεχίζει η ανακοίνωση, «δεν μπορεί να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία στο παρόν στάδιο σχετικά με την παράδοση των σορών των παιδιών ή τις διευθετήσεις για την κηδεία τους».

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων «παραμένει προσηλωμένη στη διεξαγωγή μιας πλήρους, εμπεριστατωμένης και επαγγελματικής έρευνας και θα δώσει περισσότερες πληροφορίες όταν αυτό κριθεί σκόπιμο».

«Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειας και όλων όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτό το τραγικό περιστατικό κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου» καταλήγει η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.