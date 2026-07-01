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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στους 37°C ο υδράργυρος: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες

 01.07.2026 - 17:58
Στους 37°C ο υδράργυρος: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Σταδιακά ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση, αραιή ομίχλη ή και ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το Σάββατο και την Κυριακή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες την Κυριακή δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Κυριακή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες μεταξύ του ΔΗΚΟ και του Προεδρικού, μετά τη δημοσιοποίηση από την εφημερίδα Πολίτης της εμπιστευτικής επιστολής που απέστειλε ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η υπόθεση, αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το απόγευμα η Γραμματεία του ΔΗΚΟ μεταβαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο για άμεση συνάντηση, με τον Πρόεδρο.

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