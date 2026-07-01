Στους 37°C ο υδράργυρος: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Σταδιακά ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση, αραιή ομίχλη ή και ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το Σάββατο και την Κυριακή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες την Κυριακή δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Κυριακή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.