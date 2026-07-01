Συναγερμός στον Αστρομερίτη: Πυρκαγιά σε εξέλιξη - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο ανταποκρίθηκαν άμεσα πυροσβεστικοί σταθμοί της Λευκωσίας, ενώ συνδράμουν και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Παράλληλα, τα πτητικά μέσα που πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή κατευθύνθηκαν άμεσα στο μέτωπο της πυρκαγιάς και προχώρησαν σε ρίψεις νερού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, ενημερώθηκαν και αποστέλλουν δυνάμεις τόσο το Τμήμα Δασών όσο και η Πολιτική Άμυνα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.