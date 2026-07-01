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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στον Αστρομερίτη: Πυρκαγιά σε εξέλιξη - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

 01.07.2026 - 17:32
Συναγερμός στον Αστρομερίτη: Πυρκαγιά σε εξέλιξη - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης οι πυροσβεστικές δυνάμεις έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, στην περιοχή παρά το οδόφραγμα Αστρομερίτη.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο ανταποκρίθηκαν άμεσα πυροσβεστικοί σταθμοί της Λευκωσίας, ενώ συνδράμουν και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Παράλληλα, τα πτητικά μέσα που πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή κατευθύνθηκαν άμεσα στο μέτωπο της πυρκαγιάς και προχώρησαν σε ρίψεις νερού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, ενημερώθηκαν και αποστέλλουν δυνάμεις τόσο το Τμήμα Δασών όσο και η Πολιτική Άμυνα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

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